【小鐵漢媽媽】3歲患心臟病兒子住院檢查　媽媽感激好心人捐贈口罩：人間有愛

▲ 小鐵漢剛剛入院完成心導管檢查。（小鐵漢媽媽提供）

新的一年，香港未有好的開始，疫情還未有減退的跡象，作為父母，的確一天比一天擔心，更何況小鐵漢避免不到要去醫院覆診，難免憂心忡忡。

前陣子，小鐵漢要住院幾天做心導管檢查，爸爸媽媽輪流在醫院陪伴，最怕就是口罩已所剩無幾，長戴的話，會把細菌惹到小鐵漢......要是連自己保護不了，對他都有危險。

然而在這段困難時間，有很多好心人雪中送炭，送我們口罩解困，一位媽媽跟我說 :「你不用給我錢，送給有需要的人才有價值。」

▲ 初生時經歷了3次大手術的小鐵漢，轉眼已經3歲了。（小鐵漢媽媽提供）

政府無情，人間有愛，有些人自己都不夠口罩仍會分享給你；有些人更為你四出撲口罩、消毒用品等等......這個人，是親人、朋友、抑或陌生人也好，真的感激不盡，藉此謝謝您們無私地送上溫暖。

除了爸爸上班、小鐵漢覆診，我們跟小鐵漢都不知道有多少天沒有離開居住範圍，偶爾有太陽會帶他到樓下散步，本來未有出去的打算......有天望到他睡醒起來，小鐵漢企在窗邊望了一會兒，我望著那背影......有點想哭，心想：「對不起......媽媽很想帶你周圍去的......」

於是跟爸爸商量後，覺得總要去曬曬太陽，戴口罩，小心點就好。

這段時間......能夠帶孩子到公園散步，算是個小確幸吧。

▲ 新冠肺炎肆虐，小鐵漢一家亦多留家活動。（小鐵漢媽媽提供）

一個疫情，打斷了很多計劃，很多想做的，儘管有些失落，但望望，所愛的人在身邊才是最重要呢。

願每人身體健康，疫情盡快雨過天晴。

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撰文：小鐵漢媽媽