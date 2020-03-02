【新冠肺炎】本港36%確診患者已出院　衞生防護中心調查兩宗弱陽性個案

▲ 張竹君表示，今日沒有新增個案，惟有一宗初步陽性個案，是一名鑽石公主機返港的乘客。（馮漢柱攝）

本港今日（2日）沒有新增個案，衞生防護中心下午公布第96宗68歲女患者本來是疑似個案，今日檢測是初步陽性，是鑽石公主號郵輪乘客乘坐第二班機返港，在2月16及17日出現發燒，27日開始有咳嗽，港大的血清抗體測試是初步陽性，而入住瑪麗醫院，今日再接受檢測的結果也是初步陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，有關患者仍要接受檢測，樣本需要轉送衞生署化驗中心作進一步確定。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指出，今日新增55宗懷疑個案，在確診個案中有36出院，另外有60位患者仍留醫，1人危殆，3人情況嚴重。截至3月1日，有12名醫護因照顧確診病人而需要接受檢疫，目前只有一名接受檢疫觀察。公立醫院的負壓病床有954張，使用量是32.3%，負壓病房有501間，使用率是48%。

另外，一名居於北角健康村康勝閣的46歲男子，到東區醫院求醫後檢測呈弱陽性，之後經衞生署檢測呈陰性。張竹君表示，醫院已重複檢測樣本，結果呈陰性，衞生署檢驗亦呈陰性，所以不屬確診個案的情況，至於為何出現假陽性，她說有待化驗專家解釋。

張竹君說，專家進行病毒測試時，出現假陽性結果是常見，一般會檢視測試程序是否出錯，或考慮重取樣本作化驗，除了檢取上呼吸道樣本，亦會抽痰樣本，及送到衞生署進行化驗。

至於筲箕灣一間安老院男病人呈初步弱陽性，庾慧玲表示，男病人今日（2日）入院時沒有發燒，但情況入院後變得嚴重。張竹君補充指，該名男病人體弱，要乘坐輪椅，在多次化驗中有結果是陽性，仍有待衞生署和醫院覆驗，如果多次化驗結果都是陰性，代表並非一宗個案。

問及現時本港已錄得100宗個案，是否代表已出現社區爆發，張竹君表示，最初個案多為輸入個案，最近大多屬本地個案，但不清楚感染源頭，很多是聚集性爆發，顯示這類情況會引起小型爆發。至於本地整個情況，有部分不清楚如何發生，有些人更沒有病徵，很容易走失這些病人，未能找到病源，只能時常保持社交距離及個人衞生，以拖慢傳播。

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記者：伍瑋瑋、陳子謙