【停課不停學】與2歲孩子親子行山避炎　設定目標鼓勵小朋友探索大自然

▲ 在新冠肺炎期間，有父母帶孩子行山「抖抖氣」，家長可用一些方法令孩子享受行山樂趣。（圖片︰i-stock）

為逃避新冠肺炎，第一次帶兩歲的兒子行山。甫下車孩子便問︰「這裏有甚麼玩？」「我們今天是來行山的，前頭風景很美，一起去看看嘛！」可是他很快嫌悶，拒絕走下去︰「這裏有甚麼好玩？我想去別處啊！」

或許以往出街太過目標為本，要不是到市場買東西，就是到遊樂場玩、到婆婆家吃飯，讓他有種錯覺，來到這裏前頭肯定有甚麼活動等着。但行山是不一樣的，行山過程就是這項活動最有趣的地方，怎樣做才能讓兒子體會？

為鼓勵他自己走，我給他一個目標，告訴他終點有他最愛的草莓牛奶等着，只有走畢全程的人才可品嘗。這招對貪吃的小人兒挺奏效，每次他想要抱，一提到草莓牛奶，鬥志就燃燒起來。

至於「這裏有甚麼玩？」答案可多了︰「你聽到嗎？剛才一陣風吹過，草叢發出嗦咯嗦咯的聲音。風又來了，你聽！」「媽媽！我聽到啦！」孩子一臉雀躍。「嗯，這個路牌上是甚麼圖案呢？」我問。「是聖誕樹嗎？」「真的好像啊！這就是郊野公園的標誌了。」

「我拾到一塊石，你來看看，這裏面有些黑白色的小水晶。」他隨即拾起另一塊石觀察︰「媽媽，這塊也有水晶！」「這是花崗岩，在香港很常見的。」

大自然奧秘無窮，帶孩子行山絕不愁悶。走着說着，再沒聽到他問有甚麼玩，很快到達終點了。

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撰文 : Audrey Ng 80後P牌媽咪