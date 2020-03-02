【排毒生果】宅在家多坐少運動或致水腫　黃凱詩：一條香蕉KO便秘去水腫

▲ 營養師黃凱詩表示，疫症當前，各位多坐少運動或致水腫、宅在家令情緒鬱悶，吃香蕉是最佳選擇。（iStock圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少減肥戰友都因全日戴口罩而忽略了飲水，我上回已經提醒大家，緊記要注要多喝水，勿等到感到口乾才喝，因這已是身體缺水的警號，而且還會影響排便，腸道不健康，阻礙排毒，對身體免疫力亦造成不良影響。疫症當前，各位多坐少運動或致水腫、宅在家令情緒鬱悶，吃香蕉是最佳選擇。

有助運動後肌肉的復原

這段防疫的日子，總聽到Bonnie埋怨︰「有時候，吃水果真的令我很煩惱。我喜歡吃橙，但又懶剝皮；你之前介紹的Envy蘋果的確美味，但蘋果又要切又要削皮，真的不易；車厘子可謂我的摯愛，但平價的又不夠甜，大粒點的塔斯車厘又太貴，哈哈！所以最終，就放棄吃水果。」

我揶揄她︰「最好是飯來張口吧！」

「倒也是。」她笑着說。

我提醒她︰「健康不會白送給你，要你自己努力經營啊！不如吃香蕉吧！便宜又方便，既不用洗，又不用切。」

「都好！但我怕肥。」她說。

我反問︰「朱古力也容易致肥，你又不怕嗎？」她大笑。

「香蕉可謂十項全能的水果，很多人以為它容易致肥，其實是個誤解，每隻約長7吋的中型香蕉，約有100卡，只要適量進食，一天吃一根，熱量並不太高，是補充體力的方便食物。另外，它也是腸臟的清道夫，一條已有3克纖維；對於愛運動的朋友而言，香蕉可有助運動後肌肉的復原。香蕉也是鉀質十分高的水果之一，有降血壓及去水腫的功能。」我詳細地解釋。

香蕉含多巴胺改善情緖

Bonnie專心地聆聽，我續說：「現在無論在便利店或是咖啡廳，也不難找到香蕉，正所謂梗有一根在附近，況且，近日大家都被疫情困擾，香蕉中的多巴胺能增加製造血清素，是一款不可多得的開心食物。最重要是，香蕉十分美味，不少甜點或早餐，也喜歡用香蕉作為食材，我相信，香蕉很適合你。」

她突然怪叫︰「有點掛念燒烤的香蕉朱古力，不如我們周末去燒烤！」

「疫情下，應減少聚餐，我不想成為邊爐家族的翻版——燒烤家族！」我嚴正地說道。