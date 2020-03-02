稱懷疑妻子濫藥　男子失控斬傷妻子認罪候判

▲ 被告饒崇正還押至4月6日判刑。（經濟日報資料圖片）

41歲從事財富管理的男子稱因妻子濫藥問題而與其發生爭執，男子受醉酒影響下，以廚刀斬傷妻子左手腕，傷口深至見骨，男子並以硬物多次擊傷妻子頭部等。男子原被控企圖謀殺罪，今（2日）於高等法院承認交替的有意圖而傷人罪，還押至4月6日判刑。

涉案被告饒崇正（41歲）被控於2018年5月11日，在沙田廣林苑單位內，意圖使梁泳絲身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。被告原被控1項企圖謀殺罪，唯今承認交替的有意圖而傷人罪。

案情指，被告與30多歲的事主與2009年結婚，兩人育有兩名女兒，事主任職文員，父母亦居於廣林苑同一座的另一單位。被告與事主的關係不穩，事主自2018年5月起會睡在客廳的沙發上。案發前一日，被告相約事主見面處理簽署保單事宜，期間事主要求被告遷出寓所，被告要求寬限多數月讓他解決問題，事主不明所以，而被告亦反要求事主搬到其父母居所。

案發當晚零晨，當事主睡在客廳沙發上時，聽見被告開門回家，被告其後拍醒事主，事主醒來遭被告抓住左手，並赫見被告手持廚刀，被告突然以廚刀斬傷事主的左手腕，以致其血流如注，手腕更不受控制地屈曲。事主感到十分驚慌，並要求被告不要殺害她，更要求被告讓她再見女兒一面，唯被告僅重複「你一定要死。」

被告其後將事主拉到睡房內，兩人繼續糾纏，期間被告亦以刀割自己的手腕，被告又聲稱當事主死後，被告亦會自殺。被告其後又再取出一把菜刀及一瓶白蘭地飲用，事主趁機抓住被告手上的刀，期間卻遭被告擊傷頭部及兩邊耳朵。事主其後一度開窗呼救及意圖以手機致電求助，唯不慎將手機掉到窗外，事主遂向窗外呼救，卻遭被告擊傷後腦。事主最終失去意識，而被告其後則自行報警，聲稱有1名約40歲男子自殺。事主其後被送院急救，她被發現全身上下有多處刀傷，其中左手腕有深至見骨的裂傷，神經線亦受損，左手腕有永久傷殘。

辯方今求情時指，倫常案件通常都各執一詞，建議法庭先為被告索取背景報告，尤其可從被告的兩名女兒口中，更全面認識被告。辯方又呈上化驗所報告，當中涉及一些毛髮化驗結果，樣本對可卡因及另一種化學品呈陽性反應，辯方解釋案發前約兩個月，被告因應事主的日常行為，而強烈懷疑事主有濫藥行徑，因此在家檢取一些毛髮作化驗。被告又曾就濫藥問題與事主對質，卻遭事主惡言相向。辯方又指被告自2016年起獲有抑鬱症，唯後來因經濟問題等而未有繼續求醫，案發時被告又受醉酒影響，才突然失常。

法官將案件押後至4月6日判刑，期間索取被告的背景報告及事主的最新醫療報告。

記者：楊詠渝