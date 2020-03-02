【On Call 36小時劇透】第1至4集劇情預告　楊怡羅仲謙擦出愛火之作

▲ 《On Call 36小時》

馬國明、楊怡、羅仲謙及黃智雯等主演《On Call 36小時》於3月2日深宵重播，此經典醫療劇於2012年首播，馬國明更憑劇中角色「一件頭」奪得大馬視帝寶座。

第1集（2/3）

男童遇上交通意外，實習醫生張一健為男童急救。妤、湯漢邦、聰與洪美雪四人到神經外科報到，妤見覺健對聰的指責過分，對他反感。

健吩咐妤定時觀察霖，霖希望可出院參加音樂比賽，妤為完成霖心願，竟游說文讓霖出院。

第2集（3/3）

小益因不滿病人呼他為「男姑娘」而與之理論，護士長家敏責罵益不應私自調更無故曠工。

健迎接需坐輪椅的弟弟一康回家，盡現手足情。妤帶雪前往購買參考書籍，妤感覺能與雪成好朋友。

雪得悉妤是智岳女兒後，大表震驚。

第3集（4/3）

妤看見達在醫院隨處小便；雪與父母洪國偉與施玉蘭出席外祖母的生日壽宴，但外祖母卻提及蘭的前夫岳，更刻意冷落偉。

文為挫健銳氣貶他作第二副手一事在醫院迅即傳開，各人替健不值；健對聰忍無可忍，指給他最後機會。

第4集（5/3）

淇欲替健開慶祝會但他毫不領情，妤指責他，之後妤父岳醫務所開張。

康欲參與獨木舟活動被健反對，鶯心軟私下答允，聰發現康遇溺。

發生嚴重交通事故，肇事司機富豪金成超之子金世榮被送至，健與妤為應先救誰而起爭執。