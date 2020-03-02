  • 20°C
香港時間 : 2020302日 (一) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【On Call 36小時劇透】第1至4集劇情預告　楊怡羅仲謙擦出愛火之作

娛樂 17:03 2020/03/02

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

《On Call 36小時》

馬國明、楊怡、羅仲謙及黃智雯等主演《On Call 36小時》於3月2日深宵重播，此經典醫療劇於2012年首播，馬國明更憑劇中角色「一件頭」奪得大馬視帝寶座。

第1集（2/3）

男童遇上交通意外，實習醫生張一健為男童急救。妤、湯漢邦、聰與洪美雪四人到神經外科報到，妤見覺健對聰的指責過分，對他反感。

健吩咐妤定時觀察霖，霖希望可出院參加音樂比賽，妤為完成霖心願，竟游說文讓霖出院。

第2集（3/3）

小益因不滿病人呼他為「男姑娘」而與之理論，護士長家敏責罵益不應私自調更無故曠工。

健迎接需坐輪椅的弟弟一康回家，盡現手足情。妤帶雪前往購買參考書籍，妤感覺能與雪成好朋友。

雪得悉妤是智岳女兒後，大表震驚。

第3集（4/3）

妤看見達在醫院隨處小便；雪與父母洪國偉與施玉蘭出席外祖母的生日壽宴，但外祖母卻提及蘭的前夫岳，更刻意冷落偉。

文為挫健銳氣貶他作第二副手一事在醫院迅即傳開，各人替健不值；健對聰忍無可忍，指給他最後機會。

第4集（5/3）       

淇欲替健開慶祝會但他毫不領情，妤指責他，之後妤父岳醫務所開張。

康欲參與獨木舟活動被健反對，鶯心軟私下答允，聰發現康遇溺。

發生嚴重交通事故，肇事司機富豪金成超之子金世榮被送至，健與妤為應先救誰而起爭執。

撰文 : TOPick柴犬出動

電視劇 TVB 馬國明（藝人） 黃智雯 楊怡 羅仲謙

最高瀏覽

【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
12:49 2020/03/01
【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
【播毒大媽】上水大媽假意查詢貨品 突拉開口罩向職員連吐兩次口水
今日 10:15
【播毒大媽】上水大媽假意查詢貨品 突拉開口罩向職員連吐兩次口水
【日本實驗】為10萬元Hermès手袋改變自己　干物女50日後升呢變時尚美女
17:47 2020/03/01
【日本實驗】為10萬元Hermès手袋改變自己　干物女50日後升呢變時尚美女