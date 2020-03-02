【日本第一牛郎】年賺3億日圓第一牛郎　踩過界做YouTuber多年來「賣藝不賣身」

▲ 「日本第一牛郎」Roland開個人Youtube頻道。

年賺3億日圓、有「日本第一牛郎」之稱的Roland，成為日本牛郎界之中的傳奇。現年27歲的他過著奢華生活，最近日本牛郎Roland更在YouTube上預告，宣布踩過界做Youtuber推出自家節目《THE ROLAND SHOW》，預告推出僅兩日已獲近萬人追蹤。

在18歲中學畢業便投身牛郎行業的Roland，多年來「賣藝不賣身」，堅持只陪客人聊天而不陪酒，單憑其「花美男」外表、鋼條身形及圓滑的交際能力，讓他成為年薪高達3億日元的「日本第一牛郎」。

Roland曾接受多個訪問談及個人生活表示：「因為想優雅地賺錢，飲酒及宿醉不是我要的生活。」而他的另一名句：「世界上只有兩種男人，我，和我以外的。」更成為了他的金句以及座佑銘。名氣爆燈的他更曾於東京舉辦過個人展覽，大會更以他為主題為參加者提供VR體驗。

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▲ Roland的影片於台灣取景。（影片截圖）

「日本第一牛郎」開Youtube頻道

於2月28日，Roland宣布設立他的個人官方Youtube頻道，預告推出自家節目《THE ROLAND SHOW》。

頻道先推出約1分鐘的預告片，見Roland所到之處都有大批粉絲簇擁，片段又見Roland曾到訪台灣，又以中文寫出「謝謝」答謝支持者。

影片當中Roland以旁白道出過往辛酸，憶起當年立志要成為「歌舞伎町之王」時受盡冷眼熱諷：

看到他們笑我，就覺得自己的目標是正確的，追求並實現『大家覺得可笑』的夢，這才是男人真正的樂趣。完成這個夢想後，我會再找一個會被大家嘲笑的夢想，然後再實現它，反覆持續下去。

Roland的頻道僅推出一條預告片，短短兩日已獲約萬人追蹤，人氣可謂驚人。

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