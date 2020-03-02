  • 19°C
香港時間 : 2020302日 (一) 20:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【日本第一牛郎】年賺3億日圓第一牛郎　踩過界做YouTuber多年來「賣藝不賣身」

娛樂 17:22 2020/03/02

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

「日本第一牛郎」Roland開個人Youtube頻道。

年賺3億日圓、有「日本第一牛郎」之稱的Roland，成為日本牛郎界之中的傳奇。現年27歲的他過著奢華生活，最近日本牛郎Roland更在YouTube上預告，宣布踩過界做Youtuber推出自家節目《THE ROLAND SHOW》，預告推出僅兩日已獲近萬人追蹤。

在18歲中學畢業便投身牛郎行業的Roland，多年來「賣藝不賣身」，堅持只陪客人聊天而不陪酒，單憑其「花美男」外表、鋼條身形及圓滑的交際能力，讓他成為年薪高達3億日元的「日本第一牛郎」。

Roland曾接受多個訪問談及個人生活表示：「因為想優雅地賺錢，飲酒及宿醉不是我要的生活。」而他的另一名句：「世界上只有兩種男人，我，和我以外的。」更成為了他的金句以及座佑銘。名氣爆燈的他更曾於東京舉辦過個人展覽，大會更以他為主題為參加者提供VR體驗。

日本第一牛郎東京辦個人展，詳情請睇 http://bit.ly/39fvYRl

Roland的影片於台灣取景。（影片截圖）

「日本第一牛郎」開Youtube頻道

於2月28日，Roland宣布設立他的個人官方Youtube頻道，預告推出自家節目《THE ROLAND SHOW》。

頻道先推出約1分鐘的預告片，見Roland所到之處都有大批粉絲簇擁，片段又見Roland曾到訪台灣，又以中文寫出「謝謝」答謝支持者。

影片當中Roland以旁白道出過往辛酸，憶起當年立志要成為「歌舞伎町之王」時受盡冷眼熱諷：

看到他們笑我，就覺得自己的目標是正確的，追求並實現『大家覺得可笑』的夢，這才是男人真正的樂趣。完成這個夢想後，我會再找一個會被大家嘲笑的夢想，然後再實現它，反覆持續下去。

Roland的頻道僅推出一條預告片，短短兩日已獲約萬人追蹤，人氣可謂驚人。

日本第一牛郎年賺3億日圓住所大公開，詳情請睇 http://bit.ly/2TcLJmw

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 YouTuber 日本 娛樂行業

最高瀏覽

【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
12:49 2020/03/01
【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
【播毒大媽】上水大媽假意查詢貨品 突拉開口罩向職員連吐兩次口水
今日 10:15
【播毒大媽】上水大媽假意查詢貨品 突拉開口罩向職員連吐兩次口水
【日本實驗】為10萬元Hermès手袋改變自己　干物女50日後升呢變時尚美女
17:47 2020/03/01
【日本實驗】為10萬元Hermès手袋改變自己　干物女50日後升呢變時尚美女