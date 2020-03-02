【富豪千金】大劉女兒獲英國皇家舞蹈學院證書　能歌擅舞開個人YouTube頻道

▲ 大劉女兒劉秀盈富藝術天份。

富商劉鑾雄（大劉）跟舊愛呂姵霖（前名呂麗君）育有一子一女，大女劉秀盈今年已17歲，而且甚有藝術天份。苦練兩年芭蕾舞的劉秀盈，獲英國皇家舞蹈學院頒發證書。

另外，秀盈自細於音樂上甚有天份，近年劉秀盈更開設了其個人音樂頻道，又推出過兩張EP，這位劉家千金可謂唱而優則舞。

▲ 對於擅舞的劉秀盈來說，一字馬難不到她。（取自instagram）

劉秀盈昨日（3月1日）於個人IG透露獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，更留言：「First ballet certificate」。

而秀盈於近幾個月不時分享練習芭蕾舞的照片及片段，她接受媒體訪問時表示學習芭蕾舞兩年，亦於IG分享練舞的艱辛，其中寫道：「Tendus看起來很無聊，但這實際上是芭蕾舞最重要的動作之一，需要花數年的練習，但又永遠不會完美。」

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▲ 劉秀盈獲英國皇家舞蹈學院頒發證書。（取自instagram）

▲ 劉秀盈於年幼時也斷斷續續學過芭蕾舞。（取自instagram）

秀盈錄製個人EP

17歲秀盈甚有藝術氣質，除擅長跳芭蕾舞外，另一個興趣就是唱歌，她於YouTube開設一個名為「Zoe Lau」的頻道，分享自彈自唱的片段。

她唱過的作品例如《月亮代表我的心》、《小幸運》、《Love Me Tender》等，獲網民讚賞她「聲音很柔和悅耳」。

▲ 劉秀盈具有音樂天份。

前年，秀盈更錄製首張個人EP，去年聖誕再推出第二張。

秀盈的媽媽呂姵霖亦很支持愛女，於其主理的基金會官方網頁裡，貼出秀盈自彈自唱聖誕歌《Let It Snow Cover》連結。

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▲ 去年呂麗君改名呂姵霖。(取自facebook)

原來早年呂姵霖發覺女兒於音樂上甚有天份，故努力去栽培愛女，更找來老師教女兒樂理、唱歌以及鋼琴、結他等樂器。

雖然劉秀盈唱而優則舞，但她接受媒體時表示暫以學業為重，未有加入娛圈的打算。