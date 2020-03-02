波蘭羅茲省爆H5N8禽流感　禽產暫停進港

▲ 食物安全中心暫停波蘭羅茲省Zgierski區進口禽肉及禽類產品。（經濟日報資料圖片）

食物安全中心今日（2日）宣布，因應波蘭獸醫檢查總署通報指該國羅茲省Zgierski區爆發高致病性H5N8禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

食安中心發言人說，已就事件聯絡波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

發言人稱，根據政府統計處的資料，去年本港從波蘭進口約17,720公噸冷藏禽肉及約3,426萬隻禽蛋。

記者：陳曉瑩