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【蜜蜂來襲】住所窗外驚見巨型蜂巢蜜蜂成群　港男網上求助：一望到就打冷震

健康 17:38 2020/03/02

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

網民住所窗外驚見蜜蜂成群網上求助。

不少人害怕蜜蜂，擔憂被蜜蜂針螫傷。一名港男近日在網上發帖，稱住所窗外驚見巨型蜂巢，疑是「一夜間形成」，有網民獻計用「火攻」清除蜂巢，亦有人建議找滅蟲專家。香港蟲害管理學會主席陳澤森受訪時表示，此為蜜蜂，有蜂后，認為只要關窗不打擾牠們，是不會被螫傷，該群蜜蜂很快就會自動離開。

有網民日前在連登討論區（LIHKG)中發帖，稱住所房間隔窗外突然出現巨型密封竇，「一望到就打晒冷震」，其母稱前一天未見有蜜蜂巢，翌日突然出現巨型蜂巢，疑是一夜間築成。

救命呀 真係好噁心呀
一望到就打哂冷震
我媽話尋日都唔見有蜜蜂竇
今日就見到咁大個

該名網民稱，因家人不想殺生，期望可盡快尋求專業人士協助「搬巢」，惜滅蟲公司營業時間是周一至五，自己不想和峰共存多一日。故上網求助，期望可移除成群蜜蜂。

事件引起大批網民熱議，有網民稱是黃蜂，是毒蜂，應用「火攻」清除蜂巢；有網民建議找滅蟲專家；另有網民則稱是蜜蜂，屬益蟲，可提供長期蜂蜜。

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香港蟲害管理學會主席陳澤森接受TOPick電話訪問時表示，從相中估計是蜜蜂，且有蜂后（是蜜蜂群體中唯一能正常產卵的雌性蜂），同族蜂群聚集一起，此為習性。

陳澤森解釋，在住所窗外出現成群蜜蜂，與春季來臨，蜜蜂採花時甚為活躍有關，不過，窗外會遇到打風下雨，故僅為短暫棲息之地，或許翌日該群蜜蜂會自動離開。

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陳澤森又稱，所有蜂種都有針保護自己，如被蜜蜂針螫傷，患處會紅腫，如對蜜蜂敏感，或會出現抽筋，嚴重有機會休克。不過，蜜蜂屬益蜂，採花粉會帶動植物繁殖，只要關窗不打擾牠們，是不會被螫傷，他勸諭切勿用火攻及找滅蟲公司來消滅蜜蜂，建議可以找養蜂人士協助。

責任編輯：羅嘉欣

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