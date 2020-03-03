【停課不停學】每日陪睇新聞學衞生常識　前主播趙麗如教子女做家務妥善處理口罩

▲ 趙麗如沒有浪費因新冠肺炎停課的時間，安排孩子從生活中學習，並每日看新聞學習抗疫及衞生常識。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，全港學校將停課至4月20日。育有3名孩子的前無綫電視新聞主播兼記者趙麗如（Bonnie），現職浸大新聞系副系主任，既要為學生安排網上教學，又要為家中孩子安排學習方案，趙麗如順應疫情找出了合適「教材」，讓孩子們好好從生活中「停課不停學」。

趙麗如育有12歲女兒及一對9歲孖仔，分別就讀國際學校及本地學校，同樣要應付學校的網上功課，但考試就因應疫情已取消。Bonnie沒有強求子女繼續溫習，反而利用疫情契機提升其自理能力及衛生意識。

▲ 趙麗如把握「停課不停學」的時間，教導孩子下廚。（受訪者提供相片）

每日看衛生署記者會直播

衛生署現時每日會舉行記者會報告疫情發展，各大媒體亦會訪問醫生及專家講解抗疫知識，例如洗手消毒步驟、處理口罩及家居清潔等，故此Bonnie要求子女每日看新聞吸取知識。

我們會一起看記者會直播，由醫生及專家講解資訊，子女吸收得更好，更跟足專家指示做好個人衛生。

Bonnie發現子女的防疫意識提高了許多，勤洗手、沖廁會蓋廁板，更樂意一起做家務和下廚，「平日他們放學後忙於做功課，現在反而是最佳機會學做家務。」

▲ 趙麗如現主持港台節目《玩玩星期天》也做足防護措施，做節目前會換上咪套及把咪的其他部分消毒，做節目時亦全程戴上口罩。（受訪者提供相片）

訂立時間表規律學習

在兩個半月的停課時間，Bonnie主張從生活中學習，但家長首先要以正面態度面對疫情，並為孩子訂立一個時間表，編排看新聞、做網上功課、閱讀、做家務、下廚，以及自由時間。

早上我們會落街打一陣籃球，之後全日在家，多喝水，多食維他命C豐富的水果，例如奇異果、橙、火龍果等，強身健體都很重要。

▲ 趙麗如現選購更多含維他命C的生果。（受訪者提供相片）

現職教新聞為學生編網上教材

身兼浸大講師的Bonnie，每日要花3至4小時home office安排學生的網上教學，與丈夫一樣間中才回校及公司上班，慳住用口罩。她表示一家人的口罩存量足夠，之前與一班媽媽團購口罩，有些轉贈了長輩親友。

尤其是獨居的長輩不懂得網購，出街購買又不安全，所以在此時此刻，我們更需教導孩子向長輩們送上慰問。

趙麗如從懷孕到養育3子女有過刻苦經歷，專訪即睇︰

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記者︰林綺玲