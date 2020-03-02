林子健涉報假案訛稱被擄　上訴指裁判官「搬龍門」惹不公

▲ 民主黨成員林子健就判裁提出上訴。（經濟日報資料圖片）

民主黨成員林子健2017年開記招自爆在旺角街頭遭國安人員擄走前往西貢，更遭警告勿將球星美斯簽名照轉交劉霞，及在其雙腿上打上21口書釘，事後林被揭發報假案，經審訊後被裁定明知地虛報有人犯罪罪成，被判囚5個月。林今提出上訴，指原審裁判官突然自行從閉路電視片段中認出被告，屬「搬龍門」。

林子健（44歲）早前獲准保釋等候上訴，其代表大律師今陳詞時指，原審裁判官錯誤本來依賴警方證人的「特別認知」，從閉路片段中認出林，已屬不當的做法，因為負責的警員不斷觀看片段，並不等於對於認出林有「特別認知」，控方亦未能證明該警員如何符合「特別認知」的要求。再者，該警員最後表明他不確定片中人是林，裁判官便「搬龍門」，改為親自從片段中認人，卻未有就此通知辯方，給予辯方機會作出陳詞，對林絕對不公平。

大律師又指，涉案的閉路電視片段均欠缺真實時間，裁判官卻自行假設警方的排序屬正確，事實上片中途人並無太多特徵，法官聞言即指「唔係講1個路人喎，係幾十個喎，有無咁橋呀？」大律師又質疑原審裁判官只依賴警員供詞，便判斷片中人的衣著背包與步姿與林相同，事實上可能有人冒認林，裁判官卻認為「仲唔係你？」，對林並不公平。

律政司一方則回應指，根據案例，裁判官有權自行透過片段認人，而雖然有人冒認林是一個可能性，但並非合理疑點。法官聽罷陳詞後，將案件押後裁決，林子健一度於庭上高呼若非有國家強力部門，不可能找到人來冒認他。

記者：楊詠渝