【天王喪母】郭富城父兄早逝肩負養家責任　孝子城城成家立室圓亡母心願

▲ 郭富城丁母憂。

郭富城母親於2月7日在家中離逝，享年90多歲，郭母喪禮於今日（3月4日）在香港殯儀館舉行，出名孝順的城城侍母至孝，去年1月便曾於演唱公開表示「冇媽媽冇我」，足見郭媽媽在其城城心目中的地位。

天王郭富城成長於大家庭中，城城為家中孻仔，上有兩個哥哥及兩個姐姐，早年一家七口居於筲箕灣明華大廈，城城於該區住了近18年，那裡亦滿載成長回憶。

郭富城曾經對媒體表示，年幼時常陪母親一起晨運，他說：「柴灣跟筲箕灣之間有一個炮台，我們就這樣由筲箕灣一直行上去。」

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▲ 城城一向孝順。（經濟日報圖片）

城城一家都靠父親經營的金舖維持生計，18歲那年城城考入TVB藝訓班入行，成為舞蹈員，之後當上歌手，1990更憑《對你愛不完》闖出名堂。至於其二哥繼承父親衣缽經營金行，可是就在同年，二哥被搶劫金行的賊人槍殺身亡。

至94年城城父親因病過世，城城更要肩負照顧母親及家人的責任。

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▲ 去年9月郭富城於個唱上提起母親即哽咽。

城城成名之後，為報答親恩而買樓送給母親，起初郭母不肯搬離明華大廈，孝順的城城花盡唇舌游說母親，他曾經對傳媒說：「我最後告訴媽媽，我們已經有點能力了，應該把房子讓給有需要的人啊！」

▲ 2016年郭富城憑《踏血尋梅》奪影帝，翌日即和母親分享這喜悅。（取自微博）

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每年必陪母過新年

有指城城每月給予母親近30萬生活費，為了方便照顧母親，城城跟母親住得很近，另外閒時亦會抽空陪母逛街，更不時被傳媒影到，可見貴為天王的城城，並不會因為工作而忽略母親。

重視家庭的他更跟公司約法三章，儘管工作多忙碌，都會安排他於大除夕至年初三休息陪伴家人。

城城曾經說：「我是一個好傳統的人，要同媽咪食齋團年、開年飯，更會在媽咪屋企看煙花，這些都是開年的指定節目。」

▲ 為圓母親抱孫心願，郭富城結婚後即三年抱兩。(取自微博)

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2017年城城迎娶了小22歲愛妻方媛，婚後「三年抱兩」，方媛為郭家誕下兩位千金Chantelle及Charlotte，城城曾於採訪中說：「媽媽抱著孫女的喜悅，是我這十幾年都沒看到過的。」孝順的城城，實現了母親抱孫的願望。