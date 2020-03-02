【高比拜仁離世】警員外洩高比遺體照　遺孀極震驚：這是難以言喻的冒犯

▲ 對於有人外洩高比遺體照，高比遺孀Vaness對事件感到「極為震驚」。

NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）與13歲女兒Gianna於1月26日的直升機事故中罹難，事件震驚全球，近日更傳出有警員外洩高比遺體照。高比遺孀Vanessa委託律師今日發表聲明指，事件讓她「極為震驚」。

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據美國娛樂新聞網站《TMZ》早前引述消息指，一名見習警員在墜機現場以手機拍下高比遺體照及現場照片後，事後在一間酒吧向人展示，最終被當時的酒保告發才曝光事件。另據《洛杉磯時報》報道，洛杉磯郡警長辦公室（Los Angeles County Sheriff's Department）目前正調查事件。

高比遺孀Vanessa今日在Instagram貼出其委任律師羅布所寫的聲明，表示對事件感到她極度震驚，並重申已在意外當天特別要求警方宣布事故現場是禁航區，以防止一些攝影師藉此意外牟取利益。

聲明中指：「這對Vanessa來說格外的重要，因為她希望保護所有罹難者及其家人的尊嚴。同時，警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）向我們保證，將採取一切措施來保護罹難者和家屬的隱私，而據我們所瞭解，警長十分努力達成這些要求。」

聲明表示，布萊恩13歲的女兒吉安娜（Gianna）也是這宗事故的罹難者之一，而展示墜機現場的照片，「對罹難者和家屬的隱私權，以及對人的禮節與尊重，都無疑是難以言喻的冒犯。」聲明也強調，Vanessa和她的律師已要求警方進行內部調查。

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責任編輯:王俊賢