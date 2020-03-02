【齊心抗疫】獅子會與浸大向長者及慢性病患者免費派1萬個防疫中藥包及5,000個口罩

▲ 國際獅子會港澳303區贈送5,000防疫口罩及「獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金」捐贈10,000個藥包予65歲或以上長者和長期慢性病患者，助他們提升免疫力及紓解身心壓力。（「獅子會與香港浸會大學中醫藥學院慈善基金」提供）

新冠肺炎疫情持續，「獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金」自2月9日起，準備了1萬個防疫中藥包，更募集了5,000個口罩，免費派發予65歲或以上長者及慢性病患者，減低有關人士因口罩不足而受感染的憂慮。

基金解釋，新冠肺炎疫情自爆發以來，個案不斷增加，長者更是首當其衝，本港約一半嚴重及死亡個案均屬年齡達65歲或以上的長者。惟不少年老長期病患者由於沒有足夠口罩，擔心感染而不敢外出覆診，令生理及心理同時承受嚴重壓力。

關於防疫中藥包處方

處方組成：黨參（20g）， 西洋參（20g），金銀花（10g），連翹（10g），雞內金（5g），荊芥（5g），薄荷（5g），桑白皮（10g），佩蘭（8g），茯苓（20g），板藍根（10g），甘草（6g）

用法用量：每日服半劑，共服6日。

注意事項: 葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（蠶豆症）者不宜使用；脾胃素虛易於腹瀉者，需減半量服用；如有任何疑問，請咨詢中醫師

浸大協理副校長暨中醫藥學院臨床部主任、曾肇添中醫藥臨床研究講座教授卞兆祥表示，長者及長期病患者體質虛弱，容易染病，因此增加長者的免疫力尤其關鍵，今次配製的中藥包以固本培元、扶助正氣、祛除濕邪為主，以幫助提升人體自身免疫力以抵禦疫情。

浸大中醫藥學院臨床部副主任孫鋒中指，根據目前的醫學資料，感染新冠肺炎的患者所表現的徵狀以濕邪為多，中藥包藥方重在健脾去濕，適合大部份人士服用，惟不宜用於葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（蠶豆症）患者身上，而脾胃素虛易於腹瀉者則需減半量服用。

卞兆祥教授提醒市民，特別是長者及慢性病患者，在疫情尚未緩和之際，除注意一般個人衞生外，亦應避免著涼，注意飲食衛生，保持適量運動及充足睡眠，以提升自身免疫力。

記者：陳曉瑩