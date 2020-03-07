【心臟病防疫】40%新冠肺炎患者有心血管病　心臟科醫生：感染後引致血管梗塞才最致命

▲ 馮永康醫生指心臟科病人為高危一族，應在疫情下保持警惕。（資料圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，患有長期病患的病人較容易在染病後出現併發症的致死機率較高，令不少長期病患者都對疫情都憂心忡忡，恐怕自己會成為下一個感染者。本港兩名的確診死亡個案均為長期病患者，針對長期病患者的確診病例，心臟科顧問醫生馮永康指出病毒可產生系統性發炎，相繼引發的心臟血管閉塞，才是最強的殺手。

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心房顫動患者跑步抗疫

60餘歲的退休生意人楊先生接受TOPick專訪，他是一名心房顫動患者，24小時帶備儀器在身，以檢測他的心律，是疫症下的高危一族。楊先生最擔心是萬一不幸染病後，會再傳播給身邊的人，同樣地家人在這段期間亦特別對他特別照顧。而在疫情持續下，楊先生的日常生活亦有受到影響，以往的他活躍於義工活動，但現在都需要停止，他大部分的時間只能夠留在家中，例如是閱讀、聽音樂以及收看電視就成為了的日常。

而在早晨時分，楊先生則會聽從馮醫生的建議，到附近的公園，選些人流稀少的路徑，跑跑步，吸收新鮮空氣，以保持良好的心肺功能，他認為以上做法對健康有明顯的幫助。

慢慢適應了疫情下的生活，每天會持續到附近跑步，但就會避開有人群，心態都是以放鬆為主。

楊先生又指對疫情沒有過分擔心，平日都有做足防疫措施，待疫情結束前暫時都會選擇留在香港，若身體有任何不適，亦會主動向醫生匯報。

▲ 楊先生堅持每日都會到樓下跑步，以保持良好的心肺功能。（圖片由受訪者提供）

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《刺針》：40%患者屬心血管病人

針對長期病患者的發病情況，心臟科專科醫生馮永康醫生向TOPick引述《刺針》期刊的一項報告指出，40%的新冠肺炎（COVID-19）患者都是心血管病人。而最新一期的《美國醫學協會期刊》中亦有研究反映，從2020年1月1日至1月28日感染COVID-19而須住院的138位病人概況報告中，出現嚴重併發症的病人都是年齡較大、或已患上一些長期病患如高血壓、心腦血管毛病、糖尿病等。當中需要深切治療的重症病患者，有超過一半患上高血壓，四分一病人有心血管毛病或糖尿病。

▲ 馮永康醫生指心臟科病人為高危一族，應在疫情下保持警惕。（資料圖片）

病毒可引致血管閉塞致死

在同一報告中更發現，除了兩成患者出現大家熟悉的嚴重呼吸綜合症，另有17%患者出現心律毛病、9%出現休克、7%的心臟酵素升高，顯示心肌受損，相信部分患者出現急性心肌炎。馮醫生指出，事實上每年流感高峰期，最致命的原因並非肺炎，心臟病發才是最強的殺手，因為病毒可產生系統性發炎，從而令到心血管內壁不穩，導致心臟血管突然閉塞。另有一項綜合非典型肺炎及中東呼吸綜合症患者的研究指出，每5宗死亡個案，有2位的死因是急性心肌梗塞，有見有關心臟問題所引發的致死率相對較高。

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接種疫苗有助抗疫

不過，馮永康醫生認為現時最重要是要注意個人衞生，戴上口罩、勤洗手和減少人與人的接觸。特別是年長及同時患上心血管毛病或心臟衰竭患者更加要萬分小心，還未接種肺炎鏈球或流感疫苗的心臟病患者應盡快注射。對於不幸染上新冠肺炎（COVID-19）的住院病人，必須緊密監察心臟情況，包括利用心電圖、抽血檢驗或心臟超聲波檢測患者有否出現心臟併發症。

TOPick綜合了下列幾項針對心臟病患者的抗疫做法：

應盡快接種肺炎鏈球或流感疫苗

避開人群，到空曠的地方做運動

不建議去健身中心

保持積極的心理狀態

勿胡亂進食保健食品

緊密監察心臟情況

到醫院取藥時避免滯留長時間

記者：郭家穎