【新冠肺炎】紓緩熬夜疲倦咳嗽症狀　中醫推介強肺茶療抗疫【附製法】

▲ 她中醫推介強肺茶療，有助紓緩頭身困重、白天咳嗽嚴重等症狀。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，大家也要增強自身免疫力，並要維持肺部健康。註冊中醫師梁尹倩表示，補肺氣是強身防病的第一步。她推介多款強肺茶療，有助紓緩頭身困重、白天咳嗽嚴重等症狀。

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梁醫師在facebook「CheckCheckCin」表示，肺為五臟之華蓋，「肺主一身之氣」，養好肺功能有助提升體內正氣；當身體有足夠的正氣，邪氣就不能乘虛而入。她介紹以下茶療，可沖泡或煲煮，適合日常強身，紓緩不適症狀，於居家辦公飲用。

藿香茯苓陳皮茶

功效：行氣化濕，紓緩因為痰濕引致的頭身困重、疲倦不堪的症狀。

材料：藿香6克、白豆蔻3克、茯苓9克、陳皮1角﻿

做法：材料洗淨，加入800毫升水以武火煮滾後轉文火煮30分鐘即可。此茶煮後倒入保溫瓶，反覆沖泡至味淡。﻿

備註：陰虛人士不宜飲用。﻿

桔梗厚樸陳皮茶

功效：燥濕化痰，紓緩外感引起的胸悶、白天咳嗽較嚴重、痰多色白、肢體睏倦等症狀。﻿

材料：桔梗3克、厚樸6克、杏仁6克、陳皮3克﻿

做法：材料洗淨，加入800毫升水以武火煮滾後轉文火煮30分鐘即可。此茶煮後倒入保溫瓶，反覆沖泡至味淡。﻿

魚腥草甘羅漢果茶

功效：清熱解毒、化痰止咳，適合煙酒過多、咳嗽有黃綠稠痰、經常熬夜人士飲用。﻿

材料：魚腥草12克、甘羅漢果半個﻿

做法：材料洗淨，甘羅漢果壓扁、魚腥草切段備用。鍋內加入約1500毫升水，放入材料，武火煮滾後調文火煮30分鐘，把茶連渣倒進保溫瓶即可。此茶可反覆沖泡至味淡，建議一星期飲用2-3天。﻿

備註：腎功能不全、尿頻、虛寒體質者及孕婦不宜飲用。

文章獲註冊中醫梁尹倩授權轉載

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▲ 註冊中醫梁尹倩

梁尹倩 Cinci EC 香港註冊中醫。修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

責任編輯：黃泳欣