【新冠肺炎】政府實施彈性上班及輪更制　員工獲安排分批午膳

▲ 政府各政策局和部門今日（2日）逐步恢復更多公共服務。（程志遠攝）

公務員今日（2日）起復工，政府晚上發新聞稿表示，各政策局和部門今日（2日）逐步恢復更多公共服務，運作暢順有序。多位司局長亦到訪轄下部門，了解部門為保障員工和公眾所採取的針對性措施減少社交接觸，以及各項預防感染措施。

公務員事務局發言人表示，司局長從部門探訪中得悉部門已採取有效措施以減少社交接觸，例如實施彈性上班時間以減少在繁忙時間使用公共交通工具的人員。部門亦使用輪更制去減少辦公室內同一時間工作人員的數目，亦會安排同事分批午膳。

政府亦已經按實際情況在政府大樓和辦事處實施各種預防感染措施，以降低感染和傳播風險，包括加強清潔公用設施例如升降機或扶手電梯、為進入大樓和辦事處人士量度體溫、提供酒精搓手液、設置消毒地氈等。另外部門亦通過預約服務，或利用收集箱、派發籌號等措施限制同一時間的訪客人數。

發言人強調，目前防控疫情仍然是首要工作，絕對不會有絲毫鬆懈。各政策局及部門會繼續在採取針對性措施減少社交接觸，以及在實施預防感染措施的前提下，逐步提供更多公共服務，以符合社會期望。

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責任編輯：陳子謙