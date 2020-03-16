【抗疫食譜】紓緩感冒鼻敏感症狀　中醫推介強肺補氣茶療抗疫【附製法】

▲ 針對易感冒、鼻敏感人士，中醫推介強肺茶療，有助抗疫。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，大家也要增強自身免疫力，並要維持肺部健康。註冊中醫師梁尹倩表示，補肺氣是強身防病的第一步。她推介多款強肺茶療，適合易感冒、因鼻敏感而打噴嚏和流鼻水的人士。

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梁醫師在facebook「CheckCheckCin」表示，肺為五臟之華蓋，「肺主一身之氣」，養好肺功能有助提升體內正氣；當身體有足夠的正氣，邪氣就不能乘虛而入。她介紹以下茶療，可沖泡或煲煮，適合日常強身，紓緩不適症狀，於居家辦公飲用。

太子參薄荷茶﻿

功效：補氣健脾，清利頭目。紓緩氣短、勞累及改善鬱悶心情。﻿

材料：太子參10克、青瓜4片、青檸汁小許、新鮮薄荷葉5-6片、冰糖適量﻿

做法：﻿

除青檸汁外，所有材料洗淨，青瓜切片備用。﻿

鍋內加入約800毫升水，放入太子參，以武火煮至水滾，調文火煮約30分鐘，加入青瓜、薄荷葉、冰糖。煮5分鐘，最後下青檸汁調味即可。﻿

黨參麥冬防風茶

功效：補益肺氣。強身防病、紓緩容易反覆感冒體質及鼻敏感症狀。﻿

材料：黨參10克、麥冬10克、防風6克、蜂蜜適量﻿

做法：材料洗淨，加入800毫升水以武火煮滾後轉文火煮30分鐘即可。此茶煮後倒入保溫瓶，反覆沖泡至味淡。﻿

備註：身體有偏熱症狀、感冒未清者不宜飲用。此茶可以反覆沖泡至味淡。﻿

參芪豆豉茶

功效：補氣固表。紓緩鼻敏感如打噴嚏、流鼻水等症狀。﻿

材料：北芪10克、黨參8克、淡豆豉6克、桂枝3克﻿

做法：材料洗淨，加入800毫升水以武火煮滾後轉文火煮30分鐘即可。此茶煮後倒入保溫瓶，反覆沖泡至味淡。﻿

備註：感冒未清者不宜飲用。

文章獲註冊中醫梁尹倩授權轉載

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▲ 註冊中醫梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

責任編輯：黃泳欣