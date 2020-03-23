【走入基層】無懼疫情助貧困兒童學音樂改變人生　龐秋雁望有心人捐口罩助基層家庭

▲ 龐秋雁投身教育服務，跟妹妹龐倩渝創辦慈善機構「音樂兒童基金會」，令基層孩子也能投入音樂世界。

受到新冠肺炎疫情影響，教育局將不早於復活節假期結束後的4月20日復課，學生盡量留在家中停課不停學，跟妹妹一起創辦音樂兒童基金會的龐秋雁（Annike），學生都是基層孩子，不少更住在劏房。龐秋雁深知學生家庭面對疫情會很艱苦，特別擔憂他們。

疫情雖然嚴重，但沒有阻擋我們對音樂兒童及其家庭的關懷。除了以電話形式關心他們的近況外，同事更親身到有需要的家庭，將少量的口罩送給他們，以解決燃眉之急。

▲ 龐秋雁沒有逼孩子學音樂，而細仔來到音樂兒童基金會很開心，享受著玩不同樂器。（陳國峰攝）

出身基層被發掘成演員

現時投身教育、社會服務界的的龐秋雁是著名演員，演藝經歷成就了今天的她。龐秋雁在15、16歲時出道，有次隨爸爸去廣播道探班而被經理人發掘，拍了第一個方便麵廣告，當時她的爆牙加上甜美外形猶如日本妹，極有觀眾緣。廣告出了之後很多人找龐秋雁拍攝，於80、90年代拍過不少亞視劇集，至2002年淡出幕前，她從沒想過自己當紅。

我細個時很自卑，一直都很憎那隻爆牙，閉上嘴好像有少少牙突出來，而且說話有隻牙頂著很辛苦，加上大陸出來會自卑，估不到我憑這隻牙拍廣告賺錢、有人認識我、令我入娛樂界。

▲ 龐秋雁在15、16歲時拍廣告，可愛少女形象非常討好，之後拍過很多亞視劇集，於2002年淡出幕前。（圖片︰受訪者提供）

拍廣告表演重建自信

住在木屋純樸的生活是龐秋雁的兒時回憶，一家五口窩在80平方呎的木屋，照顧少自己4歲、10歲的妹妹。童年的生活是湊妹妹上學去健康院、做功課、幫爸媽做家務，很記得打大風後要走到街上找回寫有自己編號的屋頂，雖然生活貧窮，但不覺苦。

小時候我是知道自己生活艱難，別人有裙可穿、有公仔玩，我18歲才有第一隻公仔，是男仔送的。

▲ 龐秋雁跟丈夫員黎劍星育有2兒，分別是17歲子諾及11歲允諾，一家四口不時一起拍攝廣告。（圖片︰受訪者提供）

與妹妹助貧困孩子學音樂

小時候的生活與參與演藝帶來的自信，叫龐秋雁體會到藝術對於基層孩子有著巨大的影響。龐秋雁與丈夫黎劍星育有2兒，分別是17歲子諾及11歲允諾，兩孩媽媽的她由教育兒子，延伸至現時教育他人的小孩，希望幫助基層的孩子。

▲ 音樂兒童基金會創辦至今踏入第7年，龐秋雁希望更多基層孩子能以音樂改變人生，建立自信，並回饋社會。（陳國峰攝）

妹妹龐倩渝是鋼琴家，而龐秋雁擅長戲劇，藝術家兩姊妹曾一起在九龍塘某名校的音樂進修部任職7年，妹妹擔任音樂總監，龐秋雁負責行政。她回想名校學生喜歡參加比賽，偏愛學冷門樂器，家長緊張子女有否入團、考級、幫助入中學，慨嘆這些現象不健康。

二人反思學音樂本來是快樂事，不應如此勢利，回到初衷走入香港貧窮的地區深水埗，創辦慈善音樂機構「音樂兒童基金會」，讓基層孩子能投入音樂世界。

藝人在別人心目中是有種Fantasy（幻想），別人總以為龐秋雁是可愛嬌滴滴女孩。但當我現時做社會服務，我的坦誠是會令家長感到自在，家長知道原來我也苦過。我跟妹妹願意跟他人說起身世，不是要人可憐，而是告知我們不介意跟家長一起面對，我們也是這樣走過來。

▲ 音樂兒童基金會的學生全是基層孩子，需要經評核才可免費學音樂，希望學生能珍惜學音樂的機會，以音樂伴成長。（圖片︰受訪者提供）

從學音樂去學習做人

「音樂兒童基金會」至今踏入第7年，服務8個地區，現時每年服務1,800多名基層孩子，當中數百名是恆常學音樂。龐秋雁接觸很多小朋友原先很自卑、不說話，學樂器大半年入團有明顯轉變，大家吹奏不同音去拼湊成一首歌，再持續學大約3、4年，小朋友變得自信，藉學藝術紓發感情、表達自己。

樂團內是需要每一位，孩子的自我價值會提高，在台上表演自信心增強。同時，我們非常重視品格教育、團體合作，不只是來學音樂。家長連糊口也不行，未必有時間教育小朋友，我們希望能陪伴孩子數年，老師教音樂外，更會教他們做人。

▲ 音樂兒童基金會導師拍攝影片，希望受停課影響的學生，可以在家網上學習音樂，溫故知新。（圖片︰受訪者提供）

疫情下擔憂學生

龐秋雁全情投入教育事業，亦身兼教院及浸大客席導師。近日受到疫情影響，尤其音樂機構的學生部分是新移民，不少家長在新年回鄉，她非常緊張，不斷開會想對策，希望確保學生健康之時，亦能持之以恆地學音樂。

音樂團隊以網上教學形式教導學生，他們可在家中繼續練習。此外，雖然我們的口罩存貨不多，但在這困難的時間同舟共濟，家訪時會捐出口罩。

▲ 在疫情下，龐秋雁多了時間與家人共聚，她希望家人勿過分受焦慮情緒影響，不時準備豐富的下午茶予家人享用。（圖片︰受訪者提供）

現時防疫用品已沒早前那麼緊張，不過價格供應未算穩定，對於基層家庭來說，額外花費購入是負擔，龐秋雁歡迎各界熱心人士捐助口罩給他們，讓更多家庭受惠，並希望大家能正向面對逆境。

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記者︰顏紫燕