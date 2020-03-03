【齊心抗疫】火鍋店疫情下錄3日零營業額　良心老闆：但求有錢出糧給員工

▲ 人氣火鍋店在疫情下，曾試過有3天錄得「零」營業額，惟保員工飯碗，老闆決定推出一系列的救亡方法。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，人人自危，其實食店心也同樣「間間自危」，生意額應聲大跌。當出現「打邊爐家族」事件後，香港火鍋店更嚴重受挫。擁有3間分店的滾得棧火鍋店，老闆Jonathan（梁志偉）透露，情況慘不忍睹，餐廳曾試過有3天錄得「零」營業額，為保員工飯碗，便推出一系列的救亡方法，包括新設火鍋外賣。

Jonathan自言不望自己有糧出，只求止蝕兼有錢出糧給員工。

在深井起家的滾得棧，可謂是人氣火鍋食店，老闆Jonathan說︰「以前就算是夏天，3間分店都經常滿座，生意甚佳。」

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▲ 雖然是間火鍋店，環境卻十分寧靜。(餐廳FB相片)

去年6月開始的社會運動，天后及油麻地分店營業受到打擊，但Jonathan說去年聖誕及今年1月初，生意開始漸好轉，以為曙光初現，怎知卻受到更嚴峻的考驗。

他說：「上年全年火鍋店都是蝕錢，不過我見年尾生意稍有好轉，都照舊向員工出花紅，因我只想大家做得開心。」

由香港第一宗確診新冠肺炎個案開始，火鍋店生意亦逐漸減少，直至出現「打邊爐家族」事件，更重挫所有火鍋店，Jonathan稱：「上月初爆出事件，內地有專家說氣溶膠使病毒擴散，令不少人認為火鍋是高危活動，我當時聽到消息都很震驚。」

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所有訂枱一夜間被取消

雖然袁國勇很快澄清新冠肺炎病毒是通過飛沫傳染，並非打邊爐令病毒霧化所致，但Jonathan自言所有人已把火鍋標籤了跟新冠肺炎有關。

「香港人都反應很即時，我們所有訂枱都被食客取消，全間餐廳一個人影都無個，最恐怖是有3天的生意額竟只有零，即一枱客都無，無做過生意，嚇得我不知如何是好。」

隨後幾天，Jonathan陷入失眠狀態，想過暫時停止營業，但就在這時候餐廳不同部門的員工都紛紛獻計，一致提出暫停營業，原因是不想老闆Jonathan日日蝕錢，還說待疫情好轉才再開舖。

他指：「當時我好感動，因員工並非先想自己飯碗，而是先關心我，其實大部分員工都在這裏工作很多年，深井店有些同事更做足17年，我們感情很好深厚。但他們這些建議反而激勵我要繼續行，因很多員工是家庭支柱﹐真是手停口停，我希望大家都有糧出，於是決定打一場逆境波，不斷想增加生意額的方法。」

始終餐廳是做火鍋起家，故Jonathan絕對不想放棄火鍋，於是他想到推出超值的火鍋外賣，有最平的2-3人$588或$688火鍋的套餐，以及4-6人的$988套餐，對比起平日每人消費約三百元，這火鍋套餐絕對是抵食。

▲ 新推出的2-3人火鍋套餐，分量十足。(餐廳FB圖片)

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Jonathan 為保食物新鮮度，更堅持自己送貨，「始終火鍋料要新鮮，我慎防有任何差池，一律會自己送貨，又可同食客解釋如何食才好，希望他們滿意。」

另外， 餐廳亦會加強午市陣容，包括增加點心及多款小吃及菜式，希望為食客提供火鍋以外的選擇。

▲ 餐廳新推出的火鍋外賣套餐，會保質素，更由老闆Jonathan親自送貨。(陳智良攝)

Jonathan自言，推出重整火鍋店經營策略後，生意略見有點好轉，更笑說幸好沒有再「食蛋」（零生意額），但生意額也下跌了9成。

Jonathan說︰「現在是頂住先，見步行步，最緊要員工有糧出，可以養家，餐廳又可止蝕。現在寄望疫情好轉後，飲食業可以重回軌道，大家再一起開心打邊爐。」

▲ 餐廳加強其他食物的陣容，包括這款生炒糯米飯（$118），由於是生炒原因，端出還是熱呼呼，十分吸引。(陳智良 攝)

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