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綫上學習需求激增　中國「好未來」市值暴漲

職場 19:51 2020/03/02

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，綫上教育成為學生主要的學習方式，綫上學習的服務需求因而增長。

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，綫上教育成為學生主要的學習方式，綫上學習的服務需求因而增長。中國綫上教育公司「好未來」（TAL Education），最近為國内300多間學校，提供綫上學習服務，公司市值更出現暴增。

受疫情影響，綫上課程成為綫上教育行業的主要收入來源之一。有報道指，中國綫上教育公司TAL Education的創辦人張邦鑫，目前財富增加17億美元（約132億港元），個人淨資產超過100億美元（約777億港元）以上。現年40歲的張邦鑫，已超越京東創辦人劉強東，以及百度創辦人李彥宏，在中國財富排名中列為第24位。 

近年，中國綫上教育行業發展迅速，未來更有可能出現教育模式轉型，綫上教育市場的規模逐步擴大。據研究公司Frost＆Sullivan預測，直至2023年，中國綫上教育市場規模將從去年的2,030億人民幣（約2,308億港元），達到6,690億人民幣（約7,607億港元），較去年增長三倍以上。

不過，有分析師亦提出，疫情掀起的綫上教育熱潮未必會讓公司獲得更高收入利潤。疫情期間，許多公司都推出免費或優惠折扣來吸引用戶。例如TAL推出綫上課程費用，與綫下課程相比，價格就低於10％至30％，所以要提升綫上教育的銷售盈利，公司就需要有更長遠的部署策略。

責任編輯：李寶如

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