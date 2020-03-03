【法證先鋒IV】黎燕珊演苦命母親令人動容　珊姐把單親媽媽艱苦路投入角色

▲ 黎燕珊在《法證先鋒IV》演苦情媽媽蘭姨令不少觀眾感動。

兩年多前轉投TVB的黎燕珊在《法證先鋒IV》單元「水泥童骨案」內，飾演苦情媽媽蘭姨，跟失散23年的智障兒子鄒浩（楊潮凱飾）重逢的母子戲令人動容，珊姐的演出獲不少網民讚賞。

在1985年參加首屆亞洲小姐競選並奪冠入行的黎燕珊，在1992年與劉永結婚，可惜在2004年離婚。

由此，黎燕珊成為單親媽咪，獨力照顧一對子女，她接受TOPick訪問時坦言，在《法證先鋒IV》演蘭姨時，將自身感受投放入角色之中：「完全明白母親跟子女那種血濃於水的感情。」

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▲ 《法證先鋒IV》裡母子重聚一幕很感人。（電視截圖）

黎燕珊素顏演出

今次在《法證先鋒IV》演蘭姨一角，黎燕珊可說是豁出去，素顏上陣也不抗拒，她接受TOPick訪問說：「當接演此角色時，跟自己說：『我是專業演員，要豁出去演』。要證明給人睇我是懂得演戲，並且要投入，很開心是出來反應很好，連小青姐（《法證先鋒IV》監製梅小青）都讚我跟潮凱演得好到位。」

對於要素顏上陣，黎燕珊覺得沒問題：「我是選美出身，很多時候都要打扮得高貴美麗，反而接演這類具發揮的角色，機會可說少之又少，所以我定要放下花瓶形象，演好這對母子情及悲慘經歷。」

黎燕珊坦言入戲太深，需要一些時間才能抽離角色：「在日常生活，譬如駕車時，腦裡都會想起『蘭姨』這角色，即使拍完一段時間，那些畫面依然歷歷在目。因為太投入，某時候回想起那些對白都想喊。」

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▲ 「蘭姨」跟「浩仔」這對母子情令人動容。（電視截圖）

黎燕珊明白血濃於水

現實中是單親媽媽的黎燕珊，對於母親與子女之情特別有感受：「雖然跟『蘭姨』的經歷有很大差別，但作為單親媽媽，要湊大一對子女真不容易，深深明白母親跟子女那種血濃於水、切肉不離皮的感情，再加上我常掛念一對子女，所以將自身經歷投放入去。」

黎燕珊在1992年與劉永結婚，之後她一度淡出演藝圈，後來二人育有一對兒女劉詠詩和劉德權。至2000年，二人婚姻亮紅燈，有指黎燕珊難忍劉永家暴，黎燕珊提出離婚申請，甚至向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸自己及子女。

雖然劉永之後曾在媒體前落淚並向黎燕珊表示悔意，不過兩人終在2004年離婚。

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▲ 黎燕珊一手湊大一對仔女。（取自微博）

黎燕珊守得雲開

離婚後，黎燕珊復出拍劇賺錢，珊姐甚至做保險賺快錢。至於前夫劉永，在2007年在內地娶了一個較他年輕30歲的嫩妻，可是在2019年離婚收場。

黎燕珊現在總算守得雲開，子女十分孝順及爭氣，現在次子在英國讀大學、長女當空姐。黎燕珊直言單親媽媽之路不易行，「今日的我，是由過往歲月一步步走過來，跟子女一起成長、共患難、忍耐及期盼，這條路真的不易行。」

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文：游艾維