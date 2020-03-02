【防疫帽】防止病毒飛沫入眼　平光眼鏡與防護帽邊款保護功效最高？

▲ 韓國有不少代購Facebook專頁，都代購防護帽，帽的前方有一大片膠片，可防止飛沫傳播，功效有如太陽帽。

新冠肺炎（武漢肺炎）傳播性高，市民尋求不同方法以阻擋飛沫經臉部傳入身體。除了口罩及護目鏡外，目前韓國有不少代購Facebook專頁，都代購防護帽，帽的前方有一大片膠片，可防止飛沫傳播，功效有如太陽帽。這種防護帽有成人版及兒童版，韓國版售價介乎100至125元，淘寶版售價介乎35元至90元「人仔」。

不過戴上防護帽不是代表毋須戴口罩，只是阻擋飛沫入眼。防護帽的功用與太陽帽相似。TVB特備資訊節目《學是疫學非》早前找來陳鈞傑博士與測試普通眼鏡、實驗室安全眼罩及太陽帽，究竟哪一種較有效阻擋飛沫。

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首先，陳博士先在水中加入顯影劑，再噴射至不同實驗對象。

普通眼鏡：阻擋飛沫最少

結果顯示，普通的眼鏡阻擋最少飛沫，因為飛沫仍可透過其他隙位滲入眼部，而且面部都殘留很多飛沫。

實驗室安全眼罩：可擋較多飛沫

實驗室安全眼罩則非常強勁，幾乎把所有液體及飛沫阻隔。

太陽帽：全方位保護面部

最有效阻隔飛沫的工具便是太陽帽，它可全方位保護面部，阻擋所有飛沫飛濺，是所有眼罩中最有用。

不過，雖然太陽帽有效，但陳博士就認為一般市民出街可不用如此誇張，只要配戴上普通的平光鏡已可阻擋飛沫濺入眼睛。

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責任編輯:王俊賢