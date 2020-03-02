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高官分頭到訪轄下部門　了解逐步恢復公共服務運作

政治 22:02 2020/03/02

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

林鄭月娥今午探訪入境處。（政府新聞處）

新冠肺炎的疫情雖未完平息，但港府各政策局和部門今日（2日）逐步恢復公共服務。特首林鄭月娥下午探訪入境處協助在外香港居民小組，感謝他們支援尤其是為滯留湖北省和「鑽石公主號」郵輪的港人。至於其他問責高官，亦分頭到訪轄下部門，了解部門運作情況。

林鄭今日在保安局局長李家超、政制及內地事務局局長聶德權和入境處處長曾國衞陪同下，先站去了灣仔入境處。之後，她又在發展局局長黃偉綸及水務署署長黃仲良陪同下，到水務署位於灣仔的總辦事處。李家超另到訪入境處的港島人事登記辦事處，了解同事在逐步恢復公共服務下的工作情況。 

至於港府第二把手的政務司司長張建宗，今早亦到政總地下大堂及金鐘政府合署的法律援助署，視察預防感染和防疫措施。而且，張建宗下午在食物及衞生局官員陪同下，到火炭駿洋邨了解檢疫中心運作，並視察為即將從武漢返港港人的檢疫準備情況。他又與民安隊前綫人員會面，了解中心向受檢疫人士提供膳食的安排。

商務及經濟發展局長邱騰華則到訪郵政總局，強調政府須維持公營服務，以處理積壓的工作。教育局局長楊潤雄到分區區域教育服務處視察，又特別感謝同事致力加強防疫措施，在各單位已增設探熱器和酒精搓手液等。

另外，公務員事務局局長羅智光及民政事務局劉江華亦前往轄下部門，羅智光到訪公務員培訓處和法定語文事務部，了解同事的彈性上班安排。他指，得悉有公務員獲安排分批外出用膳，強調防控疫情是政府目前的首要工作。

一眾高官巡視部門的時候，分別都戴上口罩，進入大樓前都由職員量度體溫。港府晚上發新聞稿形容，各部門恢復辦公的首日運作暢順有序。

撰文 : 傅流螢

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