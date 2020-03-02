【新冠肺炎】康文署：取消長洲「包山嘉年華2020」

▲ 康文署宣布取消今年長洲的「包山嘉年華2020」

因應新冠肺炎(武漢肺炎)疫情的最新情況，康樂及文化事務署今日(2日)晚上正式宣布，原定在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2020」將會取消。



「包山嘉年華2020」由香港長洲太平清醮值理會（值理會）及康文署合辦，籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。取消的活動包括：「搶包山訓練」、「搶包山選拔賽」、「攀爬嘉年華」和「搶包山比賽」。



長洲太平清醮值理會在2月29日晚上率先公布，因近期新冠肺炎疫情蔓延，調整本年度的長洲太平清醮活動，取消包山嘉年華、搶包山比賽、飄色巡遊，但傳統祭祀科儀、會景巡遊將按照習俗繼續舉行，也請長洲街坊遵循三日的齋戒習俗。

另外，早前舉行的「學童填色及繪畫比賽」已完成評審工作，共有來自離島區的13間幼稚園及10間小學的學童踴躍參加。康文署將稍後個別通知得獎者，而獎項會送往得獎學生的所屬學校。得獎作品亦將製作為實體副本，在康文署離島區部分場地、中環五號碼頭、港鐵中環站及東涌站的「港鐵社區畫廊」展出；康文署亦會製作電子副本上載於香港公共圖書館的多媒體資訊系統，以增進市民對長洲太平清醮傳統搶包山活動及本土習俗的認識。

責任編輯 李志強