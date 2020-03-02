【新冠肺炎】英基幼園家長聯署促免學費　校方表示樂意討論

▲ 英基學校協會（英基）屬下幼稚園。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）令全港中小學及幼稚園自2月初起停課，最快於4月20日復課。本港最大規模的國際學校協會，英基學校協會（英基）屬下的幼稚園，近日有家長發起聯署，要求校方減免2月至第3學期的學費，並引入更多措施支援家長及學生，兩日內已蒐集逾百個簽名。校方回應稱，樂意與家長討論有關要求。

英基家長在聯署指，在過去一個月，校方僅提供綫上學習材料及數次短暫的視像會議，家長須化身「教師」，然而家長並無經過培訓及教學技巧指導孩子學習，更因無法協調學習時間而與孩子發生衝突。

聯署亦指，面授課程由1月起停止，而復活節假期後能否復課仍不確定，促請校方以其他國際和本地學校採取的救濟措施為基準，減免2月至第3學期的學費及校車費，並調減下一學年學費；同時加強學習支援，如每周至少進行兩次網上實時授課，並為低班學生提供暑期課程。

英基發言人回應指，旗下教師每天都在工作及上課，以讓學生在家學習，又指校車非英基安排及營運，但英基也有嘗試代表家長與校車公司商討，希望能爭取車費減免。學費方面，校方指學校設有經濟緩助計劃，如家長因為疫情而出現財政困難，可嘗試申請緩助，將樂意與家長商討有關事宜。現時英基屬下的5所國際幼稚園，每年學費由7.7萬至8.64萬不等，分10個月繳交。

教育局發言人表示，截至2月27日，教育局共收到23所幼稚園提出申請調整或減免學費，並已批出6宗申請。

記者：鄧凱文