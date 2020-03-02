新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未止，本地確診人數破100大關，不少港人嫌口罩保護不足，還要再加覆蓋才夠安心。

坊間近日興起所謂「抗疫三寶」，即護目鏡、連面罩太陽帽及防疫外套，有傳染病專科醫生指戴口罩已基本足夠，有醫生則警告病毒容易黏在膠面上，反而有危害他人之虞。

隨着韓國、意大利等發達國家的新冠肺炎確診及死亡人數急升，早成驚弓之鳥的港人，更見惶恐。不論港鐵車廂，抑或復工後的辦公室，不時可以看到有人戴口罩之餘，尚要配備實驗室護目鏡、眼前連膠片的帽子，以至帽子連着膠片的特色風褸。

孔繁毅︰一個口罩已足夠

不過，對於這抗疫三寶，香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅直截了當指出「無咩用」，

其實一個口罩已經足夠，因為基本上只係（需要擋）飛沫，所以唔需要擔心。

科大化學系講師陳鈞傑早前曾於水中加入顯影劑來代表飛沫，噴向3種產品，結果顯示普通眼鏡效果最差，飛沫能經隙位滲入眼部，實驗室安全眼罩幾乎擋開所有液體，太陽帽則能完全阻擋所有飛沫。

家庭醫生鄭志文指，抗疫三寶的效果有如醫生平時用的面罩（face shield），可阻擋飛沫，故有一定防護作用，但他提醒，用家或會感到心安，只是旁人可能因而承受額外風險。

鄭志文︰需定時清潔外層

「正如你戴上手套，會不自覺多觸碰很多東西，手套上沾滿細菌。」他指出，戴上設有外層塑膠的漁夫帽，效果相若，

戴上面罩後，即使有人當面打噴嚏都覺得毋須躲避

外層積聚的病毒細菌自然更多，故此當擁擠環境使用時，尤要慎防外層觸碰旁人。

他提醒，用者要盡量定時清潔外層，清潔時切記佩戴口罩；若是外層塑膠較堅硬，可用肥皂水沖洗後重用。他建議，若市民真的想用此類產品，亦應只在乘搭公共交通工具，身處封閉、相對密集的空間內才短暫使用，在街上走動則不必要。

雖然港人自我保護意識堪稱冠絕全球，精神科醫生倒未覺得是過態。精神科醫生曾繁光指，若用上所有防疫裝備仍覺不夠，才可能是過分焦慮。對於市民不斷發掘新防疫產品，他亦能理解，因早前經歷搶口罩潮，「連政府口罩都不夠用」，難免有恐懼。比起困在家裏，他寧願市民做足防護措施出門走走，對心理健康更佳。

麥永接︰未必會增加焦慮

另一精神科醫生麥永接醫生亦指，穿上保護衣、防毒面罩的話，值得商榷；漁夫帽與醫生平時用的面罩，只是異曲同工，

一開始可能覺得誇張，但理解傳播方式後，反而覺得是新款防疫產品，十分得意，未必會增加焦慮。

他笑言，自己逛街看過不少地方有售，連他的親戚亦曾光顧，更指收銀、詢問處等需經常接觸他人、交談的職業，其實可能有需要使用。他打趣道︰

只要大家不搶，群眾就不會焦慮了！

曾醫生指，抗疫三寶取一即可，且謹記要佩戴口罩。麥醫生則提醒市民，要留意舒適程度和安全，不要阻擋視綫。