【停課不停學】九龍文理率先宣布延放暑假　推遲2周至7月底

▲ 全港學校料最快4月20日起分階段復課，有部分學校已制定放暑假的最新安排。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，全港學校最快4月20日起分階段復課，但停課2個半月影響學習進度，有中學已率先宣布延遲約2周，至7月底才放暑假；亦有小學正考慮延遲1周放暑假，或在9月學年開學前，安排高小學生暑假完結前補課2周。

九龍文理書院上月向學生及家長發通告，宣布將原定6月初的期終試，延至6月底，並將7月14日開始的暑假，順延約2周至7月底才放假；按最新校曆表顯示，暑假延至7月31日開始。通告又指，4月23至28日的測驗周將取消，4月初的其他學習經歷活動日，及同月的境外考察亦要取消或改期。

校長：補回停課期間課堂

該校校長歐陽惠賢回覆本報查詢表示，為了盡量補回長期停課失去的課節，決定延遲放暑假；校方早於上月20日便發出通告，早於當局上月底宣布最快4月20日分階段復課安排，她說：「早已預計當局未能協助學校買口罩，學校要plan ahead（未雨綢繆）。」因有家長會預早買機票安排暑假去旅行，「早點告知家長，讓他們有心理準備。」

她直言網上學習效果始終不及課堂教學，上月學校教師有拍攝教學短片及製作「聲音導航」教學簡報，惟欠面對面解說，師生用文字對答亦感困難，故本周起試用不同視像會議軟件進行直播教學，每日上課至下午12時許，冀減少長期停課帶來的影響。

多區小學校長亦正考慮延遲放暑假或在安排補課，北區小學校長會執委朱偉林表示，「拍了教學短片，但始終4月下旬回來都要教一次」，他透露有部分校長預計會延遲1周放暑假，其擔任校長的鳳溪第一小學目前取向亦是將暑假延後1周，已獲家教會初步支持，擬稍後於法團校董會會議上提出。

小學擬暑假完結前2周補課

朱偉林預計，其學校的考試或順延2周至6月22日左右，取消溫習周及試後活動，又將教師發展日及小六畢業禮由平日改於周六舉行，以爭取更多教學時間；調動各科教學安排後，只較原先少了2周教學時間。

灣仔區校長聯會主席戴德正及中西區校長聯會主席詹漢銘均表示，暫未有區內學校表示會延遲放暑假，戴德正指區內不少校長正考慮為高年級安排補課；詹漢銘的香港潮商學校昨早開會商討，考慮在暑假最後2周，安排升小五及小六的學生回校補課。

記者：馮琪雅