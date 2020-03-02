【新冠肺炎】筲箕灣安老院88歲翁覆檢結果陰性 有社福機構指院舍做足防護措施相信可隔絕病毒
社會 22:59 2020/03/02
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，衞生防護中心下午公布正調查兩宗弱陽性個案。據悉其中一個案為一名88歲老翁，居住在筲箕灣愛東邨東華三院香港西區婦女福利會護養安老院。東華三院晚上回覆查詢表示，病毒測試覆檢結果為呈陰性。
醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午表示，該男病人今日（2日）入院時沒有發燒，但情況入院後變得嚴重。衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充指，該名男病人體弱，要乘坐輪椅，在多次化驗中有結果是陽性，仍有待衞生署和醫院覆驗，如果多次化驗結果都是陰性，代表並非一宗個案。
一旦疫症於安老院爆發，對於長者十分危險，更會對醫療系統造成更大負擔。耆康會轄下有多間安老院舍及日間護理中心，其服務總監駱耀文表示，他負責的5間中小型院舍，每日都會消毒3次，員工上班時亦須更換口罩、制服及清潔雙手，部分負責洗傷口等高危員工，以及外展醫生等更須穿上防護服。而院舍已謝絕外來人士探訪，院友亦不許外出，若院友曾到醫院則須隔離7日，而因上呼吸道病徵入院更須隔離14日。
另外，他負責的4間日間護理中心已按社署指引暫停服務，當中只有兩間中心分別每日有2名及約7名特殊需要長者服務，相信措施有助隔絕長者與病毒接觸。
記者：徐紹軒