【新冠肺炎】筲箕灣安老院88歲翁覆檢結果陰性　有社福機構指院舍做足防護措施相信可隔絕病毒

▲ 一名居住在筲箕灣愛東邨東華三院香港西區婦女福利會護養安老院的88歲老翁初步病毒檢測結果呈弱陽性，東華三院晚上回覆查詢表示，病毒測試覆檢結果為呈陰性。（梁偉榮攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，衞生防護中心下午公布正調查兩宗弱陽性個案。據悉其中一個案為一名88歲老翁，居住在筲箕灣愛東邨東華三院香港西區婦女福利會護養安老院。東華三院晚上回覆查詢表示，病毒測試覆檢結果為呈陰性。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午表示，該男病人今日（2日）入院時沒有發燒，但情況入院後變得嚴重。衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充指，該名男病人體弱，要乘坐輪椅，在多次化驗中有結果是陽性，仍有待衞生署和醫院覆驗，如果多次化驗結果都是陰性，代表並非一宗個案。

一旦疫症於安老院爆發，對於長者十分危險，更會對醫療系統造成更大負擔。耆康會轄下有多間安老院舍及日間護理中心，其服務總監駱耀文表示，他負責的5間中小型院舍，每日都會消毒3次，員工上班時亦須更換口罩、制服及清潔雙手，部分負責洗傷口等高危員工，以及外展醫生等更須穿上防護服。而院舍已謝絕外來人士探訪，院友亦不許外出，若院友曾到醫院則須隔離7日，而因上呼吸道病徵入院更須隔離14日。

另外，他負責的4間日間護理中心已按社署指引暫停服務，當中只有兩間中心分別每日有2名及約7名特殊需要長者服務，相信措施有助隔絕長者與病毒接觸。

記者：徐紹軒