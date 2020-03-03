【KO紙巾碎】洗衫滿袋紙巾難清理　日本專家教快速KO廁紙碎急救法

新冠肺炎疫情下，大家都十分注重個人衛生，不時以清毒紙巾或廁紙紙巾抹乾周邊物件，有時洗衣服前忘記把衣袋褲袋的紙巾丟掉，晾曬時才發現黏滿口袋，就只能待衣服乾透後，慢慢撕掉紙屑。最近，日本有電視節目介紹一種急救妙法，省時又省力。

要清除紙屑，有人會直接用膠紙黏走、用乾衣機的強風把它吹走，或是再將衣服再洗一次……不過這些方法都很花工夫，紙屑愈多，清理的時間也愈長。

傳統的方法：

1. 用膠紙黏走

用膠紙黏走是最花時間，也較難清除，因為紙屑與衣物纖維黏得很緊。

2. 用乾衣機的強風烘乾

有人索性把沾滿紙屑的衣服拿到洗衣店烘乾，當機器轉動加上強風，紙屑較易脫落。

日本電視節目介紹的方法

日本電視節目《ありえへん∞世界》中有專家介紹了一種又快又有效的方法，就是加入衣物柔順劑，把衣服再洗一次。橫濱國立大學理工學部老師指出，不加洗衣粉只加柔順劑，拿出衣服後，紙屑較難附在其上時，可以清除9成的紙屑！至於餘下的，待衣服曬乾後，輕輕一甩，就會掉落。

有網友按照上述方法驗證，對比使用柔順劑後，發現真的可以輕鬆解決紙屑問題：

▲ 黏滿紙屑的褲子使用柔順劑之前和之後（照片來源：網上截圖）

這個方法不需額外付費，也不需費大量大力；既省時間，又不用擔心破壞衣服的質料，值得一試。

新襪「小銀夾」不是垃圾 真正用途令網民驚訝：長知識了