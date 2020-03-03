【新冠肺炎】政府將派4班包機接載被困湖北省香港居民　共涉533人

▲ 林鄭月娥（右二）表示，政府落實首批4班「包機」接載被困湖北省的香港居民。（梁偉榮攝）

行政長宫林鄭月娥今日（3日）出席行政會議前表示，政府落實首批4班「包機」接載被困湖北省的香港居民，分別於明日（4日）及後日（5日）出發到武漢市接載533位香港市民返港，當中440人身處武漢市，其餘93名身處武漢市以外其他湖北省的香港居民，他們因有特殊情況需要盡快安排返港。

林鄭月娥表示，特區政府十分重視今次的行動，政制及內地事務局局長聶德權及入境處處長曾國會帶隊，隨行亦會有醫護人員，因為公共衞生的需要，回港的人士抵港後會被直接安排到檢疫中心接受14天檢疫。

她又指，目前香港的確診個案為100宗，情況仍然可控，但不可掉以輕心，因為疫情無分國界，近日在各國蔓延，有個別國家錄得確診個案的大幅度上升，所以特區政府上周已果斷採取旅遊的限制和檢疫措施，不論是由韓國、意大利和伊朗3個地區抵港或過去14天內曾前往以上地區，來港後需進入檢疫中心接受檢疫，政府從來沒有放鬆。

林鄭月娥強調，政府沒有一點鬆懈，希望市民明白疫情嚴峻下既要防止疫毒輸入香港，亦要防止病毒在社區傳播，市民抗疫的努力有助打贏今場疫戰，呼籲市民保持個人衞生，減少社交接觸、聚會等活動。

責任編輯：陳子謙