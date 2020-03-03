【3月3日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月3日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周一（3日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

【口罩供應】港產品牌「一合口罩」周二預售 廠商：希望一人一罩安心生活

K Club優惠平台派口罩+賣抗疫禮包

K Club優惠平台今日（3日）上午9時半派口罩+賣抗疫禮包。70歲或以上之香港長者可獲贈「口罩 x 5個 + 消毒濕紙巾」或「韓國搓手液 25ml + 消毒濕紙巾」一份，名額780個。此外，K Club優惠平台亦有抗疫禮包開售，每個$35，包括4層口罩 x 5個及酒精搓手液 25ml。

地址：大埔廣福道114-124號廣福樓地下6C

Hong Kong Hardware Supplier LTD派10,000個口罩

Hong Kong Hardware Supplier LTD今日（3日）上午（10時派籌，10時半派發）及下午（3時派籌，3時半派發）分別派5,000個口罩。每次名額1000個，每人5個口罩。

地址：灣仔駱克道285號高華大廈地下（港鐡灣仔站A1出口，步行約6分鐘）

此外，他們會在3月6日上午（10時派籌，10時半派發）及下午（3時派籌，3時半派發）分別派5,000個口罩。每次名額1000個，每人5個口罩。

地址：旺角上海街675A號地下（港鐡旺角站A出口，步行約10分鐘）

先施防疫套裝開售

先施推出$148防疫套裝，包括BLOSSOM成人口罩10個（非獨立包裝）、75%酒精搓手液1支（250ml）、PROCURO世衛認可配方多用途消毒酒精噴霧1支 （50ml）及HEALTH CARE 75%酒精消毒濕紙巾20張（獨立包裝）。

預訂日期：即日起至3月8日

取貨日期：3月10日至22日（因應發貨及訂購次序情況而定）

預訂及取貨方法：於指定日期內到先施分店預訂，成功預訂後可於指定日期內憑有效正本收據到預訂的分店取貨。

Family Net 南亞路德會家庭網社會服務中心派3,000個口罩

Family Net 南亞路德會家庭網社會服務中心獲「同心抗疫X古天樂慈善基金捐贈3,000個口罩，今日（3日）上午11時至下午5時 （午膳時間1：00-2：00pm）接受電話登記口罩，大埔區內劏房戶及低收入家庭可致電2664 0828登記。名額150個，每份20個口罩。

成功登記者會在3月4日或之前收到Whatsapp確認訊息，並於指定時間到中心領取口罩。

卓悅不設店舖排隊派籌安排

卓悅今日（3日）全線分店不設店舖排隊派籌安排，呼籲大家不要排隊，表示供應商會不時有少量口罩供應至各分店，請到分店查詢及選購。

【齊心抗疫】新地建築部向地盤員工派發防疫物資 每人可獲發口罩及搓手液

責任編輯：王芷瑩