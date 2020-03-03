【救救動物】南生圍木屋大火狗狗葬身火海被主人棄屍　暖心消防助義工為毛孩善終

▲ 南生圍木屋大火狗狗葬身火海被主人棄屍，暖心消防助義工為毛孩善終。

元朗南生圍一間木屋前晚（1日）發生火警，主人沒事，惟一隻狗狗葬生火海，據指狗主人得悉狗狗燒死後稱不要狗屍，義工欲帶走毛孩遺體善終處理，暖心消防見義工不夠力抬走毛孩，即助義工，將毛孩遺體，由河的另一邊枱到去對岸馬路邊。

據facebook專頁「動人之間」發帖稱，事發於前晚，南生圍一間木屋發生大火，消防接報後趕到現場，大火已向四周圍廢屋蔓延，消防聽到狗吠求救聲，大火最終被撲滅，惟一隻狗狗葬生火海，消防稱，救不到毛孩亦感到難過。

▲ 義工為毛孩善終。（相片來源：facebook 專頁「動人之間」授權）

帖文稱，義工其後向現場附近居民了解，獲悉毛孩是有主人，

但係主人嘅答案竟然係「唔要佢」(即係會將毛毛小朋友嘅屍體就咁掉落垃圾桶)￼

【自相殘殺】全球暖化致冰層融化獵食難 北極熊缺乏糧食自相殘殺捕食同類增【有片】

義工於是要求將毛孩的遺體帶走，交給寵物善終處理。消防員見義工不是好夠力抬毛孩，就幫手將毛孩的遺體，由河的另一邊枱到去對岸馬路邊。帖文感謝元朗消防局C隊的消防員及寵物善終公司。

帖文一出引起網民熱議，網民直斥狗主冷血無情；有網民感謝每位讓毛孩子得到最後的尊嚴人士；有網民祝狗狗一路走好。

【走投無路】氣候暖化難捕獵餓到瘦骨嶙峋 俄羅斯56隻北極熊被逼闖入村莊覓食

責任編輯：熊詠思