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【器官移植】24歲女生吳犖晴換屍肺後已清醒　姐姐感謝市民關心

社會 10:23 2020/03/03

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

患有再生障礙性貧血的24歲女生吳犖晴，接受換肺手術後已清醒。

患有再生障礙性貧血的24歲女生吳犖晴，終獲合適屍肺移植，於2月26日順利完成歷時10小時的換肺手術，其家人今日（3日）向TOPick透露，犖晴現已清醒，醫生仍在觀察犖晴的情況，又再次感謝市民及傳媒對犖晴的關心。

【器官移植】24歲犖晴換肺手術後仍半睡半醒　留醫瑪麗醫院深切治療部

犖晴的姐姐吳小姐早前向TOPick表示，由於新冠肺炎疫情下，醫院啟動緊急應變級別，探訪暫時只作恩恤安排，探病時間非常短暫，且限父或母一人，而犖晴的爸爸2月27日曾前往探望犖晴。

【換肺續命】24歲女生吳犖晴順利換肺仍危殆　未婚夫憑陳奕迅歌詞給未婚妻愛的承諾

吳小姐又指，可能是因藥物影響，犖晴目前仍處於半睡半醒狀態，手腳偶有動靜。她又指，妹妹剛完成手術，醫生現正緊密觀察犖晴，也沒有提及甚麼時候才會完全清醒，她表示家人都感謝各界的關心。

【換肺續命】24歲少女吳犖晴順利完成手術仍危殆　家人：衷心感謝捐贈者及其家屬

吳犖晴自小患有再生障礙性貧血，接受骨髓移植後出現罕見併發症，引致肺部功能全失，只依賴人工心肺機才可維持生命，急求雙肺移植。家人於2月21日公開呼籲「求肺」後，瑪麗醫院接獲合適犖晴作移植的屍肺，並於5日後（2月26日）成功為吳犖晴進行換肺手術。

記者：陳子謙

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