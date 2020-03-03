【器官移植】24歲女生吳犖晴換肺後已清醒　姐姐感謝市民關心

▲ 患有再生障礙性貧血的24歲女生吳犖晴，接受換肺手術後已清醒。

患有再生障礙性貧血的24歲女生吳犖晴，終獲合適屍肺移植，於2月26日順利完成歷時10小時的換肺手術，其家人今日（3日）向TOPick透露，犖晴現已清醒，醫生仍在觀察犖晴的情況，又再次感謝市民及傳媒對犖晴的關心。

犖晴的姐姐吳小姐向TOPick表示，犖晴目前仍在瑪麗醫院心胸外科深切治療部留醫，由於現時探病時只能於門外觀看，所以不能跟犖晴對話，而進食方面，犖晴目前仍然未能進食，只給營養液。

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吳小姐早前表示，由於新冠肺炎疫情下，醫院啟動緊急應變級別，探訪暫時只作恩恤安排，探病時間非常短暫，且限父或母一人，而犖晴的爸爸2月27日曾前往探望犖晴，當時犖晴仍未清醒，仍處於半睡半醒狀態，手腳偶有動靜。

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吳犖晴自小患有再生障礙性貧血，接受骨髓移植後出現罕見併發症，引致肺部功能全失，只依賴人工心肺機才可維持生命，急求雙肺移植。家人於2月21日公開呼籲「求肺」後，瑪麗醫院接獲合適犖晴作移植的屍肺，並於5日後（2月26日）成功為吳犖晴進行換肺手術。

記者：陳子謙