【口罩供應】日本Amazon驚現天價兒童口罩　黑暗真相曝光運費高達3.6萬

▲ 日本網購平台Amazon出現天價兒童口罩，平均1200港幣一個。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情迅速擴散，全球各地均有感染個案，而日本亦是其中一個感染個案眾多的國家，口罩成為抗疫必備的物資。有網民日前發現，日本的網購平台Amazon驚現一盒30個的兒童口罩，運費竟高達50萬日圓（約3.6萬港元），令網民質疑無良商家使陰招欺騙顧客。

有日本網民日前於Twitter分享在網購平台日本Amazon購買兒童口罩的經歷，從相片可見，一盒30個的兒童口罩售價480日圓（約35港元），平均一個口罩約1.1港元，網民認為價錢合理。

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平均1200元一個口罩

然而，當網民準備按下「確定」購買時，網民發現到商家竟然索價50萬日圓（約3.6萬港元）作為運費，即30個口罩平均1200港元一個，嚇得他立即臨崖勒馬，否則便因為一時大意而被騙。網民再到購物網站重新查看時，發現該商品在他發文的隔天就被刪除。

▲ 一盒30個兒童口罩原價約1.1港幣一個，但運費高達3.6萬港幣。（Amazon截圖）

網民：報警吧！

網民將商品截圖上載至Twitter，提醒大家多加注意，避免稍為一不留神便上當。帖文一出引起網民熱議，不少網民指出商家的行為是欺詐，建議買家通知Amazon客服。

亦有人表示，商家為了賺錢，刻意不顯示運費，只要顧客手快付費，信用卡便會即時過數，建議受害買家報警。令有人建議選用由Amazon運送的商品較有信用，以防墮入天價運費圈套。

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責任編輯：王俊賢