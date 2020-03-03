【新冠肺炎】Dirty Team醫生日帶兩雙鞋更換洗手40次　與媽媽最密切接觸：交收飯盒

▲ 伊利沙伯醫院Dirty Team醫生每天帶兩雙鞋更換，洗手逾40次，與媽媽最密切的接觸是交收飯盒。

自爆發新冠肺炎（武漢肺炎），本港公立醫院一批醫護人員被編入「dirty team」，為防自己和家人受感染，他們也做好清潔和消毒工作。伊利沙伯醫院感染及傳染病科的副顧問醫生陳淑櫻（Helen）每天在醫院洗手逾40次，又帶兩雙鞋、兩副眼鏡更換，甚至洗澡後才離開醫院。處理確診個案後，搬往酒店暫住，現時她與媽媽的最密切接觸「就是相約在樓下公園交收飯盒」。她表示，因家中有老有幼，憂心自己受感染，故目前減少與家人接觸。

日帶兩雙鞋替換 洗澡後才離開醫院

Facebook專頁「伊院通 - Q E H 員工資訊台」昨日發文分享一名「dirty team」醫生陳淑櫻的抗疫經歷。陳醫生是首批加入隔離病房團隊的醫生，負責照顧懷疑及確診新冠肺炎的病人。為照顧病人，她每天也早一小時回到隔離病房工作，先熟讀病人資料以便巡房，並為懷疑病人盡早化驗。她稱：

有時看到一些長者或長期病患者，可能因為本身的疾病已經去到晚期甚或更差，我們的工作做快一點，希望可盡最後努力幫病人及病人家屬。

她每天在醫院頻密清潔，並消毒個人物品，帶備衣物替換。

我每天放工前都會抹乾淨手機，離開醫院前都會先沖涼。我有兩隻手錶、兩對鞋，甚至兩副眼鏡，方便放工後可替換。

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在醫院內，她每個動作也小心翼翼，備有消毒濕紙巾和酒精搓手液，每天洗手數十次，手背皮膚也失去光澤。「剛剛我碰了鞋子，所以一定潔手。我在隔離病房工作，做得最多就是洗手，每一日巡房就要洗40多次。」

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與媽媽最密切接觸：交收飯盒

2月初她處理完一個確診個案後，搬往酒店暫住，目前與媽媽的最密切接觸，就是相約在樓下公園交收飯盒。儘管如此，媽媽仍每星期為她煮飯、煲湯。

陳醫生表示，疫症開始初期，能掌握的資訊有限，曾擔心自己因照顧病人而受感染。現在她仍很小心，「家中有老有幼，在這段時間仍然希望減少與家人的接觸」，同時因而更珍惜與家人相處的時光。

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責任編輯：羅嘉欣