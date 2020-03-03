【柳暗花明】TVB綠葉王游飈捱足廿年轉行　賣消毒產品疫市生意爆升翻身

▲ 游飈轉行去甲醛及賣消毒產品成功翻身。

52歲「TVB御用爛仔」游飈，2012年離開捱足21年的TVB，轉行去當甲醛工人，後來游飈更和日本公司合作，推出持續抗菌的產品。因應香港新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，游飈的產品成為城中搶手貨，身為產品中港澳獨家總代理的游飈，更打算將產品衝出國際，由電視台綠葉王成功翻身變防疫商家。

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▲ 游飈與日本公司合作。（FB圖片）

天無絕人之路

報考第3期藝員進修班入行的游飈，在TVB任職藝人長達21年，期間曾演出《大時代》，跟劉松仁有對手戲，不過游飈曾坦言捱足多年，事業毫無起色，更捱出情緒病。

直到2012年離開TVB時，他的人工僅10,500元，令游飈心灰轉行。

▲ 游飈事事親力親為，為家品去甲醛。（FB圖片）

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曾投身銷售、飲食行業的游飈，因為肯學肯捱，受到去甲醛老闆的賞識而帶他入行。雖然轉行過程中，曾受不少客人質疑，但游飈仍咬緊牙關，慢慢建立人脈和誠信，令生意漸上軌道，至2014年更開設了環境工程公司，主力負責去甲酫工作。

游飈近日接受媒體訪問時表示，認識持續抗菌的產品全因為對囡囡「游菜」（游飈女兒花名）的愛，「游菜」出生後由貼身衣物到BB車、環境等，都是使用持續抗菌產品，游飈笑言囡囡是他公司最好的「測試員」。

游飈後來為該日本持續抗菌產品，成功獲得香港的經營權，而在近日疫情肆虐下，產品更一度賣斷市，甚至被人炒高價錢，游飈向傳媒表示感到不能置信，希望再進口多些貨源以緩市民所需。

▲ 囡囡成游飈最大動力。（FB圖片）

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從小對幕前工作有興趣的游飈，15歲暑假開始便當上臨時演員，6年的臨演生活令他對戲劇更加著迷。21歲時，報讀TVB藝員進修班入行，同期有趙學而、祝文君等。

入行後的游飈本著演員道德的精神，即使是別人最抗拒的無惡不作角色，他亦一概接受，因此有「TVB御用爛仔」的稱號，也局限了往後的戲路。

在經典劇《大時代》中，游飈曾一人分飾3角而被觀眾認出，他回憶當時人手不足，很多人甚至一人分飾11角。

▲ 游飈曾在《大時代》飾演派報員。（網上圖片）

堅守演員道德角色來者不拒

雖然游飈曾想改變戲路，可惜直到離開TVB，游飈仍未遇到適合的角色，後來身邊的前輩離巢，加上內部亦鼓勵同事兼職，令游飈萌生去意。直到2011年，游飈打算過檔王維基，TVB亦只願意加薪300元挽留，令游飈心灰意冷。

即使後來有TVB高層游說游飈回巢，他亦無心戀戰：「即使對演戲有熱誠，但熱血都要開飯，靠電視台人工，連自己都養不到，怎樣養家人。」

▲ 《仍堅持》MV。

戲癮，一直都在，但游飈亦安於現狀，把心力留在推廣持續抗菌產品上。

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