【新冠肺炎】疑無手機上網聽書憂追不上進度　貧家少女吞藥圖輕生

▲ 疑無手機網上學習，貧家少女吞藥圖輕生。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情仍然嚴峻，內地學校停課，不過學生不停學，須在網上聽課。然而，河南一名初中女生，疑因家境貧困，3姊弟共用一部手機，沒有足夠時間聽書和完成考試題，早前在家中吞藥企圖自殺，經治療後暫無生命危險。

據內地媒體報道，事發於2月29日，河南省南陽市李家3名子女因學校停課，全都要上網學習。由於李父身患殘疾，只能為人補鞋維生，而母親則有精神問題，沒有經濟能力，且常年吃藥。李父東挪西湊才買了一部智能手機，供3名子女網上學習。

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疑焦慮過度服藥輕生

家中排行第二、讀中三的女兒，疑因無法準時上課，又追不上課程進度，焦慮過度一時想不開，竟拿出大量母親治療精神病的藥物吞下。家人發現後即時召喚救護車，將女兒送院治理。

當地政府人員指，目前少女情況穩定，可以進食，鎮政府亦有向少女送食物。醫院則表示，少女的醫藥費會按貧困戶標準收取，而其親屬、鄰居亦有籌款，金額已逾1萬人民幣。

而事發後，河南省教育廳亦發出通知，要求學校在網上授課，要先了解學生的家庭狀況，並建立清單，若有欠缺上課設備的學生，可在安全情況下，到村委會等地使用設備上課。

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責任編輯：王明芳