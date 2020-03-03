【抗疫辛酸】被質疑賺錢容易　醫院清潔工呻：負壓病房清潔1小時全身濕透

▲ 醫院清潔工發文：負壓病房清潔1小時就會全身濕透。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未受控，醫院各前線人員疫於奔命，但除了一眾醫生、護士外，醫院清潔工亦在背後默默付出。有台灣醫院清潔工近日就在Facebook群組發文指，自己遭家屬質疑上夜班沒事做，容易賺錢，大感心酸，於是公開清潔病房的辛酸。

有台灣醫院清潔工在Facebook群組《爆怨公社》發文，指自己遭到家屬質疑，上夜班錢最多事最少「很爽」，難怪吃得那麼胖。這番話讓她感到十分難過，內心默默反駁：「如果閒，我怎可能在冬天的夜晚，讓我的工作服濕成這樣？」

她表示，每次清潔負壓病房都要清潔45至60分鐘以上，而且要戴上N95。整理完病房後，沒有一次身體是乾的，並附上一張背部濕透的相片。

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▲ 清潔工背部濕透。（爆怨公社圖片）

她希望大家能尊重清潔工這些低階人員，因為這些人也是第一線員工：

在醫院裡不只有醫生和護理師才是員工、才是第一線人員。其實工友阿姨和清潔阿姨也是第一線人員，所以請尊重我們這些低階人員好不好！！

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她又解釋自己並不是沒讀書才會賺這月薪2萬多新台幣的工作，是因為她是未婚媽媽，需要照顧小孩才會放棄學業，並找一份離家近的工作。現在小孩大了，繼續留下只是為了向介紹這份工作的人報恩。

責任編輯：羅嘉欣