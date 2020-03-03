【On Call 36小時】演馬國明傷殘弟弟受注目　魏焌皓疑涉強吻風波遭大台解約

▲ 魏焌皓因捲入非禮風波而遭解約。

楊怡與羅仲謙的定情作《On Call 36小時》，昨晚（3月2日）起在TVB的深宵時段重播。該劇當年捧紅了不少新人，當中包括飾演「一件頭」（馬國明飾）弟弟的魏焌皓。

魏焌皓在《On Call 36小時》飾演的張一康是名傷殘人士，卻仍熱愛打籃球。當年，魏焌皓憑《On Call 36小時》內陽光男孩形象，令觀眾留下深刻印象。

加上魏焌皓俊朗及健碩的外表，可說是當時TVB的小鮮肉，頗受力捧。可是，卻因一件事影響星途，他現已離開TVB。

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▲ 魏焌皓在《On Call 36小時》的表現受觀眾關注。

單親家庭成長

現年30歲的魏焌皓於單親家庭成長，爸爸在他不到10歲時便拋下一家，不知去向。

魏焌皓及姐姐都是由媽媽撫養成人，一家3口每月僅靠微薄工資過活，直至姐姐外出工作，生活才得到改善。

中學畢業後，魏焌皓投考TVB的藝員訓練班，之後便正式入行。曾有媒體報道指，他當時的月薪只有約6千元，為多賺點錢報答媽媽，他時常主動要求試鏡，希望獲得更多演出機會。

▲ 魏焌皓成長於單身家庭，由媽媽撫養成人。（Instagram圖片）

非禮女星事件

《On Call 36小時》令魏焌皓受注目，可惜之後卻有段時間未再有代表作。直至2017年，他接連參演重頭劇《不懂撒嬌的女人》及《使徒行者2》，演出再受關注。

不過，同時他也因拍《使徒行者2》捲入強吻麥明詩事件，令形象受損。

事因有指他與麥明詩合作拍攝時《使徒行者2》，男方曾力追女方，戲外常借故約女方食飯，但麥明詩卻表抗拒。

▲ 魏焌皓被指強吻麥明詩。（《使徒行者2》截圖）

同時有說拍《使徒行者2》時，魏焌皓與麥明詩有接吻場面，拍攝時有人竟把舌頭伸出。事後女方向TVB高層投訴，魏焌皓因而被照肺及雪藏。

魏焌皓堅持否認事件，表示對傳聞的指控感一頭霧水。但他後來在《是咁的，法官閣下》的角色被抽起。

此外，亦有不少女藝人投訴有人行為不檢，事後多方推測眾女藝人所指指就是魏焌皓，被揭發他是TVB的「溝女王」。

被雪藏後的魏焌皓工作大減，甚少再在幕前演出。最後TVB更決定在2018年4月與他提早一年解約，他的在TVB的告別作為《波士早晨》。