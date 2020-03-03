【新冠肺炎】港府4班包機赴武漢接載港人　首批包括孕婦癌患及應屆考生

▲ 聶德權（左一）表示，專機將首先接載有特別需要人士，包括22名有病患人士及應屆文憑試考生，抵港後須於檢疫14天。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情未止，仍有大批港人滯留湖北，港府昨後兩天將派專機赴武漢，接載533名港人返港。政制及內地事務局局長聶德權表示，專機將首先接載有特別需要人士，包括22名有病患人士及應屆文憑試考生，抵港後須於檢疫14天。

港府明日及後日將分別派出2班包機，接載滯留湖北港人返港，行動會由政制及內地事務局長聶德權及入境處長曾國衞率領。聶德權今早見傳媒時表示，局方、入境處、衞生署及醫管局一行40多人明早出發武漢，於機場與駐武漢辦、當地政府及機組人員商討安排，同日返港，後日早上再出發。

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他稱，由國泰港龍派出4班包機接載533人返港，當中440名港人於武漢；首先接載有特別需要的人士，包括22名需化療的癌症病人或急需手術等有病患人士、11名應屆中學文憑試考生，及14名孕婦。

聶德權續指，當地港人上機前需要經過4次檢測，確定無病徵及體溫符合要求才可上機，抵港後會再量度體溫，並由專車送到檢疫中心檢疫14天；強調整個過程中，當局很重視如何將公共衞生及交叉感染風險減低，政府亦會密切監測及進行病毒測試。

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責任編輯：陳正怡