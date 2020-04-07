【實用手袋】YouTuber推介3個實用名牌手袋　YSL及Dior手袋邊款得戴安娜王妃歡心？

▲ 在家抗疫期間，網購有袋也不錯！（截圖來源：Sona Tina YouTube）

名牌手袋除了保值外，材料、設計及背後故事都吸引著靚媽靚太的眼球，YouTuber Sona Tina收藏了不少名牌手袋，早前亦拍片介紹3個從網購而來的實用名牌手袋，當中有放得下出街必需品的細碼Chain bag、款式逾25年也不過時的長青款手袋和耐用方便的Tole Bag 。大家留在家抗疫同時，不妨網購心愛的手袋哄哄自己！

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1. Saint Laurent Sunset Bag HK$9,000

▲ Saint Laurent Sunset Bag Small（截圖來源：Sona Tina YouTube）

雖然它是細碼側揹袋，但也放得下銀包、電話及唇膏。袋裡有一個拉鍊隔，可以安全擺放金錢，而驚喜是這手袋的高度剛剛好可以放得下一枝唇膏，也可以放到電話。手袋還有很多實用暗隔，可以擺放信用卡、單據等等，取代銀包，更省位置。前面亦設有一個有厚度的間隔，可以擺紙巾或者女性用品。

▲ 細小袋款內有多層實用間隔。（截圖來源：Sona Tina YouTube）

意大利製造的小牛皮斜揹袋，尺寸為19厘米 x 14厘米 x 5.5厘米，它100%以小牛皮製造，內層為绒面革，配上磁扣開關。寬肩帶設雙肩帶及單肩帶兩用方法，配搭不同風格的造型。

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2. Lady Dior Lambskin Bag 約HK$30,000

▲ 由於戴安娜王妃經常帶著這手袋出席不同場合，因此這手袋便大熱。（截圖來源：Sona Tina YouTube）

這款Lady Dior手袋非常有歷史價值，在1995年，當時的法國第一夫人Bernadette Chirac把這款手袋送給當時的英國王妃戴安娜。後來，Dior就把這款包包命名為Lady Dior，因為「Lady Dior」跟歐洲民眾對戴安娜王妃的親切稱呼「Lady Di」十分相似，能起有效的品牌作用。

Sona Tina介紹Lady Dior有3至4款尺寸，而她手上的一款是屬於「5格」的尺寸，即是中碼（尺寸為20厘米 x 16.5厘米 x 8厘米），有些款色甚至連手袋的金屬扣都變成跟手袋一樣的顏色。

她續指這手袋十分實用，因為它不會過時，即使過了逾20年，也是非常潮流，而且可以增添自己氣質。此外，這袋款屬拉鍊，較緊的拉鍊位設計增強私隱度，即使手袋有沒有拉上拉鍊，也不會被人看到袋裡的物品，為用家帶來安全感。

由於Sona Tina的手袋金屬部分開始出現生銹痕跡，所以她建議大家平時要用塵袋包著手袋的金屬部分，減少生銹機會。

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3. Saint Laurent Teddy Tole Bag（TEDDY SHOPPING BAG IN LINEN CANVAS）HK$9,000

▲ （截圖來源：Sona Tina YouTube）

這款黑白色Tole Bag外面是一個帆布袋，裡面亦有一個黑色的真皮袋，內層為绒面革。它是Sona Tina在減價時購買的，這款Tole Bag尺寸為25.5厘米 x 33厘米 x 19.5厘米，容量大，大約可放下4個水瓶，挺身之餘，面層也能防水，非常耐用。

▲ 袋裡附送一個銀包。（截圖來源：Sona Tina YouTube）

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責任編輯：王芷瑩