【派錢$10000元】政府：透過關愛基金向非永久居民派發1萬元　

▲ 勞工及福利局局長羅致光指他全民派發一萬元未必是最公平的做法。（資料圖片）

財政司司長陳茂泳在預算案宣布多項措施，其中向18歲或以上的香港永久居民派發一萬元，有社會聲音指對新移民不公平，勞工及福利局局長羅致光今日（3日）出席電台節目時表示，政府現時的方向是希望透過關愛基金向非永久居民派發一萬元，而申請時需資產審查，但會以寬鬆方式處理。

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羅致光指出關愛基金專責小組本月開會時會商討有關細節，對於陳茂波表示派錢一萬元，可於7月左右派發，至於關愛基金向非永久居民派錢則未知道是否可以在7月內發放款項。他形容目標是盡快派發，同時參考了2011年的做法，當時政府向永久居民派發6000元，關愛基金則向非永久居民發放同等津貼，派發的時間大概相隔約大半年。

他又表示全民派發一萬元未必是最公平的做法，因為最需要的市民未必能得到更多幫助，但在現時的社會環境下派發一萬元現金，相信是「最快、最簡單、直接」的方式，可以幫助到不同需要的市民。

羅致光回答傳媒提問時也補充，邀請關愛基金就有經濟需要的新來港而未足七年的朋友提供派錢的安排，這做法應該大致與2011年的安排（關愛基金為低收入家庭新來港定居成員提供6,000元津貼）一樣，不過當然需要時間待關愛基金專責小組及扶貧委員會通過有關安排。他表示明白如果時間太長的話，可能真的未能協助很多朋友面對這個時刻的生活情況，我會盡快在現時的工作程序、細節等工作層面做工夫，希望在三月召開關愛基金專責小組會議時可以獲得通過，盡快執行有關工作。。

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責任編輯：伍瑋瑋