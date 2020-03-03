【播毒老翁】伯伯不戴口罩向食店閘門前吐口水　小店轟：十分缺德的行為

▲ 一名不戴口罩的老翁，被拍到走近荔枝角一間食店前，向鐵閘吐口水再離開。

在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下，市民出入自覺會戴上口罩，比平時更注重個人衛生。荔枝角一間食店昨日(2日)在網上發佈一段閉路電視片段，畫面中出現一名不戴口罩的老翁走近食店前，向鐵閘吐口水再離開。涉事食店批評該名老翁行為，而有知情街坊留言指，這名老翁並非初犯：「十日入面已經吐咗幾次，隔日就過黎吐痰！」

荔枝角食店「王孖記果子」昨日在Facebook公開一段不到1分鐘的閉路電視片段，事發在上周六（2月29日）清晨5時多，一名不戴口罩的年長男子走近尚未營業的店鋪前，朝鐵閘處吐口水再離開。「王孖記果子」發文呼籲要尋找這名老翁，並推測這老翁是附近居民，或是在附近任職看更，公開批評其行徑：

係疫境時期唔帶口罩出街，仲數日向小店鐵閘門口手柄吐痰，做埋啲咁缺德嘅行為，真係腦殘冇藥醫！

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影片公開後，引來網民議論紛紛。有知情者留言稱，這名老翁並非第一次這樣做：「十日入面已經吐咗幾次，隔日就過黎吐痰，然後老闆為咗呢件事先裝門口cctv」又指涉事老翁是有心而為，專門向開鎖位吐口水：「唔係隨意，係特登㗎！」

老翁行為令網民相當憤怒：「乜嘢人嚟㗎，咁都做得出嘅」、「佢有既定時間出現」、「應該好易捉」有網民則建議公開他的行為，希望增加阻嚇作用。

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責任編輯：王俊賢