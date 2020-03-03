【防疫帽】防止病毒飛沫入眼　比拼平光眼鏡與防護帽保護功效

▲ 近期興韓式防疫帽，防止病毒飛沫入眼。

新冠肺炎（武漢肺炎）傳播性高，市民尋求不同方法阻擋飛沫。除了口罩外，目前韓國有不少代購Facebook專頁，都代購防護漁夫帽，防疫帽前方設有外層塑膠，可防止飛沫傳播，功效有如太陽帽。這種防護漁夫帽有成人版及兒童版，韓國版售價介乎100至125元，淘寶版售價介乎35元至90元「人仔」。

家庭醫生鄭志文指，防護帽可阻擋飛沫，故有一定防護作用，保護道理如戴上手套，會不自覺多觸碰很多東西，手套上沾滿細菌。他指出，漁夫帽外層積聚的病毒細菌自然更多，故此當擁擠環境使用時，尤要慎防外層觸碰旁人。

他提醒，用者要盡量定時清潔外層，清潔時切記佩戴口罩；若是外層塑膠較堅硬，可用肥皂水沖洗後重用。他建議，若市民真的想用此類產品，亦應只在乘搭公共交通工具，身處封閉、相對密集的空間內才短暫使用，在街上走動則不必要。

梁卓偉：眼鏡某程度可以避免飛沬

香港大學醫學院院長梁卓偉早前表示，香港不少人有近視，眼鏡某程度可以避免飛沬，因此呼籲，沒有近視的人士也考慮配戴平光眼鏡，以便在人多地方佩戴，保護自己，也應戴口罩，以減低風險。

究竟平光眼鏡與防疫帽保護性有幾強？科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑博士測試普通眼鏡及太陽帽，結果發現普通眼鏡阻擋飛沫最少，因為飛沫仍可透過其他隙位滲入眼部，而且面部都殘留很多飛沫。至於功效與防疫帽近似的太陽帽，則全方位保護面部，可阻擋所有飛沫飛濺，是所有眼罩中最有用。

不過，陳博士認為一般市民出街可不用如此誇張，只要配戴上普通的平光鏡已可阻擋飛沫濺入眼睛。

【KO紙巾碎】洗衫滿袋紙巾難清理 日本專家教快速KO廁紙碎急救法