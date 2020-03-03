【國產凌凌漆】陳寶蓮18年前自殺身亡　兒子成籃球健將公開拍拖放閃

▲ 陳寶蓮兒子已長大成人，更是運動健將。

女星陳寶蓮於2002年誕下兒子不足1個月後，於上海寓所身亡，終年僅29歲。陳寶蓮的兒子被台灣金牌經理人邱瓈寬收養，他並隨養母姓邱，於是全名為邱煌禕（Don Don）。今年18歲的邱煌禕已成為籃球健將，最近更開始拍拖，於個人社交網站放閃。

邱煌禕的生母是曾參演《國產凌凌漆》的陳寶蓮，可惜她在2002年於上海的寓所跳樓身亡。陳寶蓮離一直沒向外公布兒子的生父身份，只有傳聞指煌禕的父親是位在酒廊擔任DJ的美籍華僑。

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▲ 雖然只是養母子，但二人關係非常副融洽。（facebook圖片）

陳寶蓮成籃球健將

陳寶蓮過身後，兒子交由台灣金牌經理人兼電影製作人、圈中人尊稱為寬姐的邱瓈寬收養。

今年即將18歲的煌禕，就讀高中的煌禕相信遺傳了擁有模特兒身高的陳寶蓮基因，他現時身高已達1.83米。

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▲ 身形高挑瘦削，長得秀氣的他經常被問是否有意入行發展。（facebook圖片）

修心養性

熱愛籃球的他，社交網站滿滿都是籃球比賽的照片。

但最近卻有一點小改變，18歲的煌禕開始戀愛，在社交網站發放從後擁抱小女友的合照，更指自己找到真愛，女友把愛跑酒局的他改變，想想要慢慢穩定下來，寫道：「所以這位小姐，你了解你在我生命中多麼重要了嗎？」

▲ 煌禕分享與小女友的合照。（截圖）

陳寶蓮往台灣發展

15歲開始任兼職模特兒的陳寶蓮，17歲參選亞洲小姐而入行，當年正是香港三級片盛行的年代，陳寶蓮亦曾接拍多部三級片。不過到了多年後的今天，最為大眾記得她的演出，是與周星馳合作的《國產凌凌漆》。

後來陳寶蓮到台灣發展時認識了寬姐，被對方賞識。直到後來陳寶蓮認識了台灣富商黃任中，二人以「乾父女」相稱，黃任中曾公開透露他和陳寶蓮同床數十次，但彼此沒發生關係。

▲ 煌禕熱愛籃球運動。（facebook圖片）

疑依賴藥物影響神智

可惜，陳寶蓮疑精神出現不穩定情況，依賴藥物生活的她更曾服藥自殺不遂。

後來，陳寶蓮獲大師指點改名為趙瑄汶，並皈依佛門，法號明慧。可惜，似乎對陳寶蓮幫助並不大。

▲ 高峰期的陳寶蓮美貌令人驚豔。（網上圖片）

據悉，她在酒廊認識了美籍華僑DJ，與對方交往3個月後分手，但陳寶蓮意外懷上對方的孩子，並堅決要生下小孩。

結果在邱煌禕出生，陳寶蓮最後還是選擇了離開這世界，令人惋惜。

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