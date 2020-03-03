【一個人去旅行】Ming仔孤身上路遊英國　放低YouTuber身份拍TVB節目　

▲ MIng仔主持TVB《一個人去旅行》

YouTuber紅人Ming仔（梁嘉銘），去年經歷過網上失言事件，今年暫別網上平台，首為TVB拍攝的旅遊節目《一個人去旅行》，昨晚（3月2日）起將播出一連五集，Ming仔以一貫「Freestyle」形式，在節目分享所見所聞，正式由網上踩入電視平台。

《一個人去旅行》屬實況旅遊節目，Ming仔以他以往在網上擅長的拍攝旅遊節目方式，用「Freestyle」方式，將用第一視覺分享旅行日常、地方軼事。

▲ Ming仔一貫freestyle形式。（圖片:TVB）

昨晚一集Ming仔由英國出發，一實沒有刻意營造的行程環節，也沒有特別的安排，Ming仔將會在之後幾集暢遊曼徹斯特、約克、蘇格蘭、北愛爾蘭。

Ming在節目中訪湖區，又跟英國青年玩自拍及網上直播，享受獨處之餘又有不少互動。

▲ Ming仔分享旅程上所見所聞。（圖片:TVB)

Ming仔由「廢青」晉身當紅YouTuber，請看：http://bit.ly/3ajBzGr

有指《一個人去旅行》本於2月中播放，但因農曆年後疫情肆虐，TVB加碼製作《學是疫學非》，雖然疫情下旅行節目或未必注目，不過《一個人去旅行》也無懼疫情緊接播出。

人稱Ming仔的YouTuber梁嘉銘，90年代隨家人移民加拿大，畢業後曾於當地一間電視台工作，但當時沉迷飲酒，又跟女友分手，自言成為「廢青」。

▲ 一個人遊英國。（圖片：TVB）

後來電視台因減省人手把Ming仔裁走，於是他以「今日Freestyle」為題拍下影片放上YouTube，因其有趣題目、流利口才，開展了他的Youtuber之路。於2012年他更回流香港，全職發展他的YouTube業務，更因其名氣被邀請接拍廣告、電影、劇集等工作。

去年11月Ming仔因在網上直播失言，致令社交平台粉絲人數由40萬暴跌至20多萬，至今Ming仔亦沒再更新IG、facebook及YouTube頻道。