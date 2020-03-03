【KO頭痛】吹風受寒容易頭痛　中醫推介3種辛香料驅寒止痛

▲ 吹風受寒容易頭痛，註冊中醫梁尹倩推介3種辛香料驅寒止痛。

在辦公室開了一整天會，或者一不小心吹風受寒，又或是睡不夠以致頭昏腦脹，偶爾的頭痛來襲，卻不想吃止痛藥解決，註冊中醫梁尹倩表示，不妨考慮一下烹調時加入天然辛香料，例如薑黃、肉桂、胡椒，有助紓緩頭痛。

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梁醫師指出，薑黃、肉桂、胡椒都是天然止痛劑，有鎮痛作用，由於它們屬性偏溫熱，對風寒感冒引起的頭痛也有療效。

3種辛香料舒緩頭痛

薑黃：

又稱黃薑，性溫，有活血行氣、通經止痛的功效，適合血瘀氣滯體質人士服用。由於有行氣活血作用，孕婦、哺乳婦女、經期中的婦女不宜食用。﻿

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肉桂：

性熱，有散寒止痛、溫經通脈、健胃暖脾的作用，適合怕冷、胃寒冷痛、食慾不振者食用；惟陰虛火旺、身體有偏熱症狀人士勿食為妥。﻿

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胡椒：

性熱，具有溫中止痛、下氣消痰、暖胃散寒的作用，適合感受風寒或淋雨後食用以驅寒；惟陰虛火旺、身體有偏熱症狀人士不宜服用。

陰虛火旺人士不宜多吃

不過，梁醫師提醒，如果身體有偏熱症狀例如喉嚨痛、口瘡、暗瘡，或者陰虛火旺體質人士都不宜多吃以上的辛香料。另外，食療只能起輔助作用，如果頭痛持續或者由疾病引起，建議諮詢註冊中醫師治理。

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▲ 註冊中醫梁尹倩

個人簡介 : 梁尹倩 Cinci EC 香港註冊中醫。修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

責任編輯：羅嘉欣